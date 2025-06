Rissa all'esterno di una discoteca a Lignano Sabbiadoro, Udine: 21enne colpito a martellate, è grave

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un giovane di 21 anni, di origini georgiane, è stato aggredito all’esterno di una discoteca di Lignano Sabbiadoro, Udine. Il ragazzo sarebbe stato colpito con un martello al culmine di una lite: è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Aperte le indagini per ricostruire la dinamica.

Giovane di 21 anni colpito a martellate

Grave episodio di violenza a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Qui un 21enne è stato aggredito durante una rissa scoppiata all’esterno di una popolare discoteca del luogo. Il ragazzo sarebbe stato colpito a martellate e si trova ora in condizioni gravissime.

Pronto l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari che hanno messo in salvo il giovane di origini georgiane e l’hanno trasportato nell’ospedale cittadino. Le indagini ora dovranno accertare la dinamica della lite e le ragioni che l’hanno scatenata.

La mappa del luogo dell’aggressione

Chi è il ragazzo aggredito, la ricostruzione

Notte di violenza in provincia di Udine dove, all’esterno della discoteca Ca’ Margherita, è scoppiata una rissa tra diverse persone. Ad avere la peggio è stato un giovane di 21 anni, di origini georgiane ma residente a Udine.

Colpito da un’arma contundente, presumibilmente un martello, è stato trovato a terra in gravi condizioni intorno alle 5 del mattino di lunedì 2 giugno. Allarmati da alcuni presenti, i soccorsi sono giunti sul posto con una ambulanza e un elicottero di soccorso. Il ragazzo è stato intubato e stabilizzato quindi è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Il ferito riportava evidenti e profonde lesioni compatibili con un’aggressione da terzi. Come detto, ha 21 e fa l’operaio. Non sarebbe in pericolo di vita.

Cos’è accaduto all’esterno della discoteca di Lignano Sabbiadoro, Udine

Le indagini sono in carico ai carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire la successione degli eventi. Le cause della rissa sono al vaglio degli inquirenti che dovranno identificare i responsabili.

I militari hanno ascoltato alcuni testimoni presenti al momento della rissa e stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona.

Riccardo Badolato, il gestore della discoteca Ca’ Margherita, ha raccontato questi momenti concitati vissuti all’esterno del suo locale in provincia di Udine. “Abbiamo chiuso alle 4 e 30 e sgomberato tutto il parcheggio. Verso le cinque, alcuni clienti mi hanno chiamato perché c’erano delle persone che litigavano lungo la strada che porta all’Aquasplash. La colluttazione è avvenuta in via Pantanel. Ho immediatamente chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i Carabinieri”, ha detto Badolato.