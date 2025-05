Risse con oggetti contundenti e giovani feriti, chiusa nota discoteca in provincia di Viterbo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Episodi di aggressione hanno portato alla chiusura di una discoteca nella provincia di Viterbo per sette giorni. Il provvedimento è stato notificato dalla Polizia di Stato per garantire l’ordine pubblico.

Chiusura temporanea per motivi di sicurezza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la direzione di una nota discoteca nella provincia di Viterbo ha ricevuto un provvedimento di chiusura per sette giorni. Questa misura è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a causa di episodi che hanno messo a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.

Incidenti preoccupanti

Nei mesi precedenti, all’interno del locale e nel parcheggio esterno, si sono verificati episodi di aggressione che hanno coinvolto diversi giovani. Le vittime hanno riportato traumi con prognosi variabili tra i dieci e i quaranta giorni. In un caso, è stato utilizzato un oggetto contundente, causando gravi contusioni.

Provvedimenti precedenti e misure preventive

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la discoteca era già stata oggetto di provvedimenti simili in passato. La direzione aveva cercato di migliorare la sicurezza, ma il Questore di Viterbo ha deciso di chiudere temporaneamente il locale per prevenire ulteriori rischi. La chiusura non è una sanzione, ma una misura preventiva per evitare situazioni pericolose.

Controlli futuri

Continueranno nelle prossime settimane i controlli nei locali ed esercizi pubblici della provincia di Viterbo, per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi di aggressione.

Fonte foto: IPA