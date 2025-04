Roma, droga in auto e locali sporchi: arresti e chiusure dopo i blitz nei quartieri del nord della Capitale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 800 persone identificate e sanzioni amministrative per oltre 100.000 euro il bilancio di un’operazione interforze condotta dalla Questura di Roma. L’attività, avvenuta nei comuni di Mentana, Monterotondo, Fonte Nuova, Settebagni, Cinquina, Bufalotta e Porta di Roma, è stata coordinata dal dirigente del III Distretto Fidene Serpentara.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha coinvolto personale della Squadra Cinofila, della Divisione Polizia Amministrativa, della Polizia Locale di Mentana e del S.I.A.N. della ASL Roma. Sono stati controllati circa 300 veicoli e 18 esercizi commerciali, con sette contestazioni di violazioni amministrative.

Chiusura di attività commerciali

Tra le attività ispezionate, otto esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno subito la sospensione immediata per gravi mancanze nei requisiti igienico-sanitari. Inoltre, due sale giochi videolottery sono state sanzionate per non aver rispettato le ordinanze sugli orari di sospensione del gioco e per aver permesso il gioco a minorenni.

Arresto a Settebagni

A Settebagni, un uomo di 52 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 5 chili di hashish suddivisi in panetti all’interno della sua auto. L’uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Proseguimento delle operazioni

La strategia di controllo proseguirà in maniera costante per garantire la sicurezza e il decoro urbano, assicurando standard di vivibilità adeguati per la collettività.

Fonte foto: IPA