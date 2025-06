Roma, tenta due rapine con una pistola rubata: 62enne incastrato da una guardia giurata e arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per tentata rapina e ricettazione da parte della Polizia di Stato a Roma. Un uomo di 62 anni è stato fermato in via Torrevecchia mentre cercava di mettere a segno due colpi in meno di un’ora. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di una guardia giurata fuori servizio e del proprietario di un supermercato.

La segnalazione e l’intervento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è stato dato da una guardia giurata libera dal servizio e dal proprietario di un supermercato, che hanno notato un uomo armato di pistola in via Torrevecchia. Gli agenti della sezione Volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto testimonianze che hanno permesso di identificare l’uomo come il presunto responsabile di due tentativi di rapina avvenuti a pochi metri di distanza l’uno dall’altro.

La dinamica dei tentativi di rapina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, armato di pistola, è entrato prima in una frutteria, minacciando un dipendente per farsi consegnare l’incasso. Dopo aver ottenuto 110 euro, ha tentato un secondo colpo in un altro esercizio commerciale a cento metri di distanza. Tuttavia, il suo piano è stato sventato dall’intervento del marito della cassiera, che è anche il proprietario del negozio, e dalla guardia giurata che ha prontamente chiamato la polizia.

Il sequestro e l’arresto

Gli agenti delle Volanti, dopo aver ricostruito la dinamica degli eventi, hanno trovato nel borsello dell’uomo l’incasso del primo colpo. Inoltre, è stata recuperata una pistola Colt Calibro 45, risultata rubata. Nella sua abitazione, sono stati rinvenuti anche una sciabola di 70 cm e un’altra pistola scacciacani con 26 cartucce inesplose. Alla luce di questi ritrovamenti, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata e ricettazione, e denunciato per rapina e detenzione abusiva di armi.

La presunzione di innocenza

Fermo restando che l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, si precisa che, in considerazione dello stato del procedimento, per l’indagato vige il principio della presunzione di innocenza fino ad accertamento definitivo con sentenza di condanna. L’indagine prosegue per chiarire ulteriormente i dettagli dei reati contestati.

Per ulteriori dettagli sulla vicenda, si può consultare il sito della Polizia di Stato o seguire gli aggiornamenti sui principali canali di informazione. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che ora si interrogano sulla sicurezza del quartiere di Roma.

