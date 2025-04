Russia contro la Nato se verranno inviati soldati in Ucraina, la minaccia del Cremlino: cosa c'è dietro

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La portavoce del ministero degli esteri della Russia Maria Zakharova ha specificato che Mosca tratterà ogni intervento Nato in Ucraina come un’aggressione diretta, mentre Kiev ha catturato due soldati cinesi che combattevano nell’esercito di Putin.

La Russia contro l’intervento europeo in Ucraina

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha parlato dell’incontro dei capi di stato maggiore di alcuni Stati della coalizione dei volenterosi, tenutosi a Kiev tra il 3 e il 4 aprile

“In sostanza, la discussione verteva sui parametri di un futuro intervento franco-britannico nei porti ucraini del Mar Nero, in particolare a Odessa” ha dichiarato Zakharova. Odessa è la principale città ucraina sul Mar Nero ed è sempre rimasta sotto il controllo di Kiev.

Fonte foto: ANSA

“Ogni presenza di truppe di Paesi Nato in Ucraina, indipendentemente dalla bandiera, insegne e dal mandato dichiarato, sarà considerato dalla Russia come una minaccia alla sua sicurezza e porterà il rischio di uno scontro diretto con l’intera Alleanza” ha dichiarato la portavoce.

Il nuovo prestito del G7 a Kiev

Ennesima “linea rossa” tracciata dalla Russia nel periodo dell’invasione. Più volte Mosca ha dichiarato di considerare vari atti in supporto a Kiev come un’aggressione, dall’invio di armi e munizioni al supporto di intelligence, all’utilizzo di armi occidentali in territorio russo.

Nessuna di queste minacce si è mai trasformata in una vera reazione da parte di Mosca, come testimoniato dal fatto che i Paesi occidentali stanno continuando a mandare fondi a Kiev, anche dopo l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca.

Il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis ha infatti annunciato che è stato approvato il terzo pagamento del prestito da un miliardo di dollari del G7 all’Ucraina.

I soldati cinesi catturati in Ucraina

Mentre Mosca minaccia ritorsioni in caso di intervento europeo sul territorio ucraino, l’esercito di Kiev ha catturato due soldati cinesi che combattevano per la Russia.

Le informazioni sono poche, ma dovrebbe trattarsi di mercenari che si sono arruolati in maniera del tutto autonoma. Zelensky ha però parlato di “molti soldati cinesi” al fronte.

Negli scorsi mesi la Russia aveva ricevuto il sostegno militare ufficiale della Corea del Nord, con l’invio di 11mila uomini al fronte. Nessuno di loro starebbe però più combattendo con l’esercito russo a oggi.