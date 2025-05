Sale su una gru a Padova e minaccia il suicidio, arriva il negoziatore: quante ore è durato l'intervento

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine a Padova per gestire una situazione di emergenza in cui un uomo ha minacciato di togliersi la vita. L’episodio è avvenuto martedì 13 maggio, intorno alle ore 13.30, quando un cittadino albanese di 67 anni, già condannato per omicidio, è salito su una gru alta circa 20 metri in via Michele Sammicheli, chiedendo di poter parlare con qualcuno che ascoltasse le sue ragioni.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti prontamente, attivando il negoziatore della Questura con il supporto delle Squadre speciali UOPI. Due equipaggi della Squadra Volanti della questura hanno messo in sicurezza l’area circostante, mentre un’autoambulanza e unità dei Vigili del fuoco dotati di telone anticaduta sono stati fatti convergere sul posto.

Mediazione e negoziazione

La Questura ha attivato un piano specifico, facendo intervenire il negoziatore della Polizia, assistito dalle Unità Operative del Reparto Prevenzione di Padova. Il negoziatore ha instaurato un contatto con l’uomo, cercando di mediare e risolvere la situazione senza ulteriori complicazioni.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per un omicidio commesso nel 2012, ha richiesto di essere ascoltato, portando le autorità a gestire con delicatezza la situazione.

Verso le ore 20, l’uomo, forse anche per la stanchezza, è stato raggiunto dai vigili del fuoco che, dopo averlo imbragato, l’hanno riportato a terra in sicurezza.

