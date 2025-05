Salerno, spaccio sul Lungomare Trieste: arrestati due giovani in flagrante con droga e contanti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini extracomunitari sono stati arrestati per spaccio di droga a Salerno. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato il pomeriggio del 14 maggio sul Lungomare Trieste, in un’area particolarmente frequentata da cittadini e turisti.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie a un servizio mirato della Squadra Mobile. I due individui, un maliano maggiorenne con precedenti specifici e un guineano minorenne, sono stati colti in flagrante mentre cedevano hashish a un acquirente.

Sequestro e perquisizione

Durante la perquisizione immediata, i due giovani sono stati trovati in possesso di euro 180 in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e di diversi pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 120 grammi.

Proseguimento delle attività

Nei prossimi giorni, le attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità proseguiranno, con l’obiettivo di garantire la tranquillità pubblica a Salerno.

Fonte foto: IPA