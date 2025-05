"Scelte Stupide" di Fedez e Clara, cosa dice il testo della canzone e perché sui social si parla degli sponsor

Venerdì 2 maggio è uscita Scelte stupide, la nuova canzone di Fedez e Clara che si candida a essere uno dei tormentoni dell’estate 2025. I due artisti, in gara anche nell’ultima edizione di Sanremo (rispettivamente con Battito e Febbre), avevano anticipato il lancio del loro brano attraverso i social. Settimane fa, i due erano stati anche paparazzati a cena, a Milano: il motivo dell’appuntamento, dopo l’uscita della canzone, ora appare chiaro. Ma cosa dice il testo di Scelte stupide? Parla di una storia tossica, anche se a tener banco sono i tantissimi sponsor citati, come hanno notato diversi utenti.

[Fedez] Mi sembra che ora che non funziona

Il tuo volto cucito sopra un’altra persona

Mi hai detto che mi avresti messo alla prova

E ho sbagliato e già mi sembra qualcosa

Leggo negli occhi il disprezzo

Ma quando mi baci li chiudi

E poi mi riduci in buon compromesso

Consumi persone, le usi

E dopo le cure mi lasci perplesso, se tutto ho già perso

Un po’ troppo presto, lo sai ci ho scommesso

Che sparirai e lo ricordo come fosse ieri

E sai poi ti ricordo come forse eri

Come aforismi sprecati sui muri

[Clara] Ma adesso togli i sentimenti in eccesso

Non mischiare amore col sеsso, oh

Carne viva, crudités, scelte stupidе

Cadiamo giù come maschere, maschere

Leggo nei tuoi il disprezzo, non mi fa né caldo né freddo, oh

Ogni volta che non voglio te, tu vuoi me

Ipocrisia, scelte stupide, stupide

[Fedez] Sempre svogliata, bella e spietata

In mezzo al tuo petto una porta blindata

Sempre diversa, mi sembri persa

Solo non vuoi essere ritrovata

E poi chiudo gli occhi quando mi dai un bacio

Perché il tuo sguardo mi mette a disagio

Mi hai fatto male come ho fatto io

Forse dovrei denunciarti per plagio

[Fedez & Clara] Tu sei per me un errore

Passi da me succede

Succede solo il venerdì, che non mi baci più così

E fa male, come aforismi sprecati sui muri

[Clara] Ma adesso togli i sentimenti in eccesso

Non mischiare amore col sesso, oh

Carne viva, crudités, scelte stupide

Cadiamo giù come maschere, maschere

Leggo nei tuoi il disprezzo, non mi fa né caldo né freddo, oh

Ogni volta che non voglio te, tu vuoi me

Ipocrisia, scelte stupide, stupide

Non si scioglieranno mai i chicchi di ghiaccio

E non li scioglierai nemmeno te

Ma che male c’è, soltanto una notte in hotel

[Fedez & Clara] Ma adesso togli i sentimenti in eccesso

Non mischiare amore col sesso, oh

Carne viva, crudités, scelte stupide

Cadiamo giù come maschere, maschere

Leggo nei tuoi il disprezzo, non mi fa né caldo né freddo, oh

Ogni volta che non voglio te, tu vuoi me

Ipocrisia, scelte stupide, stupide

[Clara]

Scelte stupide, stupide

Scelte stupide, stupide