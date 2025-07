Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata ritrovata Francesca De Vivo Tino, la giovane di Avellino scomparsa da diversi giorni: la ragazza è stata localizzata a Giugliano in Campania nel pomeriggio di oggi, al termine di un’intensa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Avellino e coordinata dalla Procura della Repubblica. L’operazione si è resa necessaria dopo che la famiglia aveva denunciato la scomparsa della figlia, temendo per la sua incolumità.

Le indagini e la denuncia di scomparsa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio lo scorso 20 giugno, quando Francesca De Vivo Tino si è allontanata dalla propria abitazione di Avellino. Dopo alcuni giorni senza notizie, i genitori, preoccupati per il suo stato di salute e non riuscendo a mettersi in contatto con lei, hanno deciso di presentare formale denuncia di scomparsa presso le autorità competenti.

L’attivazione delle ricerche e il ruolo della Procura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Avellino si è immediatamente mobilitata per avviare le ricerche della giovane. Gli agenti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino, hanno dato il via a una serie di approfondimenti investigativi, raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire i movimenti della ragazza e individuare possibili piste da seguire.

L’attivazione del Piano provinciale per le persone scomparse

Nel corso della mattinata odierna, sulla base delle informazioni raccolte e delle valutazioni effettuate dagli investigatori, è stata inoltrata al Prefetto di Avellino la richiesta di attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Questa procedura, prevista in casi di particolare urgenza, ha permesso di rafforzare ulteriormente le attività di ricerca, coinvolgendo anche altri enti e gli organi di informazione per ampliare la diffusione dell’appello e raccogliere eventuali segnalazioni utili.

Le segnalazioni e la svolta nelle indagini

Nel frattempo, numerose segnalazioni sono giunte sia ai genitori della giovane che alla Centrale operativa della Questura di Avellino. Queste informazioni hanno consentito agli investigatori di restringere il campo delle ricerche e di individuare una possibile area di interesse nella provincia di Napoli. Grazie a un attento lavoro di verifica e riscontro delle segnalazioni, la Squadra Mobile ha potuto concentrare i propri sforzi in quella zona.

Il ritrovamento a Giugliano in Campania

Nel pomeriggio di oggi è arrivata la svolta: gli agenti della Squadra Mobile, seguendo le tracce raccolte, hanno rintracciato Francesca De Vivo Tino a Giugliano in Campania. La ragazza è stata accompagnata presso il vicino Commissariato, dove sono state immediatamente verificate le sue condizioni di salute. Dopo gli accertamenti, la giovane è stata affidata ai genitori, che hanno potuto riabbracciarla e hanno espresso profonda gratitudine alla Polizia per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso delle ricerche.

Il ringraziamento della famiglia e il ruolo delle istituzioni

I genitori di Francesca De Vivo Tino hanno voluto ringraziare pubblicamente la Polizia di Stato per aver seguito con attenzione e professionalità ogni fase delle indagini, senza risparmiare risorse e mezzi per riportare a casa la loro figlia. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e supportata dal Prefetto, ha dimostrato l’efficacia della collaborazione tra le istituzioni e l’importanza di una tempestiva attivazione dei protocolli previsti in caso di scomparsa di persone.

