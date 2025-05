Scoperto a Roma Magliana un covo di spaccio, 30enne arrestato: munizioni, armi, droga e 20 mila euro in casa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un trentenne romano è stato arrestato per spaccio e detenzione abusiva di armi in un’operazione delle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso nella sua abitazione alla Magliana con droga, armi e denaro contante.

Operazione delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il nascondiglio segreto, una piccola abitazione in zona Magliana, era da tempo sotto l’attenzione degli agenti del Commissariato Trastevere. Gli agenti, dopo un’attenta osservazione, hanno deciso di intervenire sorprendendo l’uomo in casa con droga, armi, munizioni e denaro in contanti.

Indagini e arresto

L’uomo, sospettato di gestire un’attività di spaccio in zona Trastevere, è stato seguito fino a casa dopo essere stato visto incontrare due presumibili clienti. Nonostante abbia tentato di barricarsi all’interno della sua abitazione, gli agenti sono riusciti a entrare e a effettuare una perquisizione domiciliare.

Scoperte nella perquisizione

Durante la perquisizione, sono stati trovati hashish confezionato per la vendita, bilancini di precisione, 20mila euro in contanti e diversi telefoni cellulari. Inoltre, un incavo di un armadio si è rivelato un nascondiglio per una pistola modello revolver, risultata provento di furto, e 51 munizioni.

Conseguenze legali

Per il trentenne romano è scattato l’arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria competente, ma l’indagato deve ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva. Maggiori dettagli su Roma.

Fonte foto: IPA