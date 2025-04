Shade ricoverato in ospedale per un'infezione ai polmoni, paura per il rapper: "Ho smesso di respirare"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Paura per Shade. Il rapper è stato ricoverato in ospedale per un’infezione ai polmoni. A renderlo noto è stato lui stesso con un video pubblicato sui social nel quale ripercorre quello che gli è capitato e informa i suoi fan. “Mercoledì scorso ho smesso di respirare. Quello che dovrò affrontare non è una passeggiata ma c’è sicuramente di peggio”, ha detto.

Il rapper Shade in ospedale

Il rapper Shade, al secolo Vito Ventura, è stato ricoverato mercoledì 16 aprile a causa di una grave infezione ai polmoni. A parlarne è lo stesso cantante con un video nel quale si mostra in ospedale, dov’è ancora, e da dove informa tutti i suoi follower del suo decorso clinico, dopo aver postato negli scorsi giorni alcune storie che avevano preoccupato i suoi fan.

“Sono ancora vivo, nonostante tutti i titoloni. Per colpa di questa infezione, mercoledì ho smesso di respirare, sono finito al pronto soccorso e hanno fatto sì che respirassi di nuovo”, ha rivelato, aggiungendo anche di essere stato trasferito in un secondo momento in un reparto specializzato.

Fonte foto: IPA Vito Ventura, in arte Shade, 37 anni

L’infezione ai polmoni

In un breve filmato in cui mescola toni scherzosi con la serietà necessaria per una comunicazione di questo genere, Shade ripercorre le tappe del problema di salute nel quale è incappato mostrando anche una foto delle lastre ai suoi polmoni, rispetto a quelle di una persona sana.

“Non sono sani, sembra che qualcuno ci abbia messo la sua sbobba”, ha scherzato, parlando delle condizioni in cui versano i suoi organi.

“Respiro ancora di m***da, mi devo sempre muovere con l’ossigeno. Alterno momenti in cui sto bene a momenti in cui mi sento debole“, ha detto nel tentativo di spiegare cosa gli sia successo e di sdrammatizzare i problemi respiratori di cui è vittima.

L’umorismo del cantante

Noto per la sua verve ironica, il rapper torinese non sembra averla persa nonostante le sue precarie condizioni fisiche. Nel video infatti dice: “Se prima in bagno portavo le bambole, adesso ci vado con le bombole” o anche: “Sto cercando di evitare che Wikipedia aggiunga una seconda data importante alla mia biografia” o, ancora, conclude così: “Immagino sia il prezzo da pagare per aver provato a uccidere la musica italiana”.

Sui social Shade sta di fatto aggiornando in modo costante il suo pubblico su quello che gli è capitato, raccontando la sua nuova routine in corsia e tenendo compagnia ai suoi fan, e viceversa.

Nelle ore precedenti al video in cui spiega tutta la sua situazione, aveva postato una storia su Instagram dal letto d’ospedale. In essa lo si vedeva con flebo, respiratore e saturimetro e, a corredo, c’era questo messaggio: “Mi sono concesso una vacanza in questo resort esclusivo, e mi trovo così bene che potrei restarci a lungo”. In un’altra storia poi, facendosi più serio, ha ringraziato per la vicinanza dei suoi fan, scusandosi di non poter rispondere a tutti i messaggi a causa della scarsa autonomia di cui dispone in questo complicato momento.