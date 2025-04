Siena, violenze nel centro storico: 11 misure di prevenzione emesse dal Questore, coinvolti anche minorenni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Episodi di violenza nel centro storico di Siena hanno portato all’emissione di 11 misure di prevenzione da parte del Questore Angeloni. Cinque minorenni sono stati coinvolti nei disordini, che hanno causato preoccupazioni per l’ordine pubblico.

Misure di Prevenzione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore Angeloni ha emesso 11 misure di prevenzione a seguito degli episodi di violenza avvenuti nel centro storico di Siena. Tra queste, 4 provvedimenti di divieto di ritorno a Siena per 4 anni sono stati applicati a maggiorenni, mentre 7 persone sono state sottoposte al divieto di accesso agli esercizi pubblici per 3 anni.

Zone Interessate

Le aree coinvolte includono via Pianigiani, Viale Rinaldo Franci, i giardini de la Lizza e la Fortezza Medicea, viale Cesare Maccari, viale Federigo Tozzi, Piazza Giacomo Matteotti, Piazza Salimbeni, Piazza Antonio Gramsci e il sottopasso la Lizza, via Malavolti, via del Paradiso, piazza San Domenico, via della Sapienza, via della Palla a Corda, via Camporegio, nonché l’accesso alla Galleria Commerciale Metropolitan.

Indagini in Corso

Le indagini da parte della Squadra Mobile proseguono per accertare le responsabilità penali delle persone coinvolte. La situazione ha destato preoccupazione, portando a una riunione del Comitato in Prefettura per affrontare le turbative all’ordine pubblico.

Fonte foto: IPA