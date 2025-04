SONDAGGIO - Giorgia Meloni riuscirà a prendere le redini dell'Unione europea con l'"aiuto" di Trump?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Giorgia Meloni è andata a Washington per un bilaterale con Donald Trump, strappando al presidente Usa la promessa di una visita in Italia, a Roma, in cui potrebbe incontrare anche i vertici dell’Unione europea per provare realmente a chiudere l’accordo sui dazi che, premier e tycoon sono sicuri, si farà “al 100%”.

La presidente del Consiglio è tornata in Italia accompagnati dagli elogi di Trump e della stampa americana. A storcere il naso, però, l’opposizione italiana e alcuni grandi giornali europei, su tutti Le Monde, scettico sui risultati effettivi dell’incontro alla Casa Bianca.

Una freddezza che non sorprende più di tanto, anche perché Meloni contende (anche) a Emmanuel Macron il ruolo di alfiere tra i leader dell’Unione europea: solo lei, da quando Trump si è insidiato per la seconda volta, è stata ricevuta dal presidente.

