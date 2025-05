Spacciatore beccato con la cocaina negli slip, arrestato a Lecce dopo un blitz in pieno centro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Lecce per spaccio di cocaina. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura, è avvenuta nel pomeriggio del 13 maggio 2025, quando l’uomo è stato colto in flagranza di reato mentre trasportava la droga nascosta negli indumenti intimi.

Operazione della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è il risultato di un’attività info-investigativa mirata a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti nella zona salentina. Gli agenti hanno individuato l’abitazione dell’indagato come presunto punto di stoccaggio della droga, destinata alla distribuzione nelle piazze locali dello spaccio.

Pedinamento e arresto

Nel primo pomeriggio, diverse pattuglie sono state posizionate in punti strategici tra piazza Armando Morrone e via De Simone a Lecce. Alle ore 18:10, l’uomo è stato visto uscire dal retro della sua abitazione e fermato per un controllo mentre raggiungeva il veicolo in uso. Durante la perquisizione personale, è stato trovato un involucro contenente circa 35 grammi di cocaina in pietra.

Tensione durante l’arresto

L’uomo ha mostrato segni di nervosismo e ha tentato di ostacolare l’attività degli agenti, creando momenti di tensione con i residenti della zona. Alcuni di loro si sono affacciati dalle finestre o si sono allontanati impauriti. La perquisizione estesa al veicolo e all’abitazione non ha portato ad ulteriori sequestri.

Conseguenze legali

Tutta la sostanza scoperta è stata sequestrata e verrà analizzata secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.

Fonte foto: IPA