Spaccio su monopattino e fuga nella notte, 18enne fermato con droga e contanti a Reggio Calabria

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Reggio Calabria per spaccio di droga. L’operazione è avvenuta nel cuore della notte nel quartiere di Catona, dove il ragazzo è stato sorpreso in flagranza di reato con sostanze stupefacenti pronte per essere vendute.

Operazione notturna dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Compagnia di Reggio Calabria, durante un servizio di pattuglia notturna, hanno notato due ragazzi su un monopattino elettrico con un atteggiamento sospetto. Alla vista delle forze dell’ordine, uno dei due ha tentato di disfarsi di un involucro, lanciandolo sul ciglio della strada.

Recupero e arresto

I Carabinieri sono intervenuti prontamente, bloccando i due giovani e recuperando l’involucro abbandonato. Il contenuto non ha lasciato dubbi: oltre 11 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per la vendita, insieme a una somma ingente in contanti di vario taglio.

Identificazione e conseguenze

I due ragazzi sono stati identificati e risultano già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. A finire in manette è stato il 18enne, ritenuto responsabile del possesso della droga. Tutto il materiale è stato sequestrato. Trattandosi di un procedimento in fase di indagini preliminari, per il giovane vige il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.

Fonte foto: IPA