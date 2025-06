Spari vicino a una bambinopoli a Catania, nei guai un 'pistolero' 45enne: scattano le manette

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Catania, dove un uomo è stato fermato per detenzione illegale di arma e ricettazione. L’individuo, un catanese di 45 anni, è stato sorpreso mentre si esercitava a sparare con una pistola clandestina in un’area privata, situata a pochi metri da una strada trafficata e non lontano da una bambinopoli.

La scoperta e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Nesima erano impegnati in un servizio di controllo nella zona per contrastare fenomeni di illegalità diffusa. Mentre stavano per rientrare in ufficio, hanno udito distintamente alcuni colpi di pistola. Questo li ha spinti a indagare immediatamente per localizzare il punto esatto da cui provenivano gli spari.

L’arresto in flagranza

Dopo aver girato l’angolo di una strada, gli agenti hanno individuato un appezzamento di terreno privato dove hanno notato il 45enne con l’arma ancora in mano. L’uomo si stava dirigendo verso una struttura in fase di ristrutturazione. Con cautela, i poliziotti si sono avvicinati e sono riusciti a circondare l’edificio. Quando sono entrati, l’uomo ha puntato l’arma verso di loro, ma gli agenti sono stati rapidi nel bloccarlo e disarmarlo.

Il sequestro dell’arma e le indagini

Gli agenti hanno messo in sicurezza la pistola, che era pronta per esplodere l’ultima cartuccia. Un esperto istruttore di tiro della Polizia ha verificato che si trattava di una pistola semiautomatica calibro 9, con matricola abrasa e modificata per l’uso di un silenziatore. Durante la perquisizione dell’immobile, sono stati trovati tre fori in un pannello di cartongesso, compatibili con i proiettili sparati dall’uomo, che ha precedenti di Polizia e un ammonimento per episodi di violenza domestica.

Le accuse e la detenzione

Alla luce del ritrovamento della pistola modificata e della condotta dell’uomo, i poliziotti hanno proceduto all’arresto in flagranza per detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento, oltre che per ricettazione. La pistola, la cartuccia inesplosa e il pannello con i fori sono stati sequestrati per ulteriori valutazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Conclusione delle operazioni

Ultimato il sopralluogo e completati gli adempimenti di rito presso il Commissariato, il 45enne è stato condotto in carcere, come disposto dal PM di turno. L’operazione ha evidenziato l’importanza dei controlli sul territorio per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità che mettono a rischio la sicurezza pubblica.

Fonte foto: IPA