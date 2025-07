Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con strappo e denuncia per quattro giovani sono il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Civitanova Marche. Un ragazzo ha subito il furto di una catenina d’oro all’interno di un locale sul lungomare sud, mentre si trovava tra la folla. I responsabili sono stati rintracciati e identificati nelle ore successive nei pressi di una struttura alberghiera della città.

La segnalazione e l’intervento immediato della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando, nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo ha contattato il Numero unico di emergenza 112 per richiedere l’intervento di una volante. Il giovane ha riferito di essere stato vittima di furto all’interno di un locale molto frequentato del lungomare sud di Civitanova Marche, dove, come spesso accade nei fine settimana, si radunano numerosi avventori per trascorrere la serata tra locali e chalet.

La dinamica del furto: il gruppo e la folla

Il ragazzo ha raccontato agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche che, mentre si trovava immerso nella folla, un componente di un gruppo di giovani si è avvicinato e gli ha strappato con destrezza la catenina d’oro che portava al collo. L’autore materiale del furto si è poi rapidamente dileguato insieme agli altri membri del gruppo, che avrebbero collaborato all’azione frapposti tra la vittima e il ladro per agevolarne la fuga.

Le indagini e l’identificazione dei sospetti

L’immediata attività investigativa degli agenti ha permesso di collegare la descrizione fornita dalla vittima a quella di alcuni soggetti identificati poco prima dalle pattuglie impegnate nei controlli notturni. Gli operatori hanno quindi svolto ulteriori accertamenti, anche attraverso l’interrogazione delle banche dati in uso alle forze dell’ordine, riuscendo così a individuare con precisione la struttura alberghiera dove il gruppo di giovani avrebbe trascorso la notte.

Il rintraccio e la perquisizione

Poche ore dopo il furto, i presunti autori sono stati rintracciati nei pressi dell’albergo individuato. Sottoposti a perquisizione personale, i poliziotti hanno trovato in possesso dei giovani la catenina sottratta poco prima. L’oggetto, di notevole valore sia economico che affettivo per la vittima, è stato immediatamente recuperato.

Identità e provvedimenti a carico dei responsabili

I responsabili del furto sono risultati essere tre ventenni e un minore, tutti cittadini italiani residenti in provincia di Perugia. I quattro sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza per le procedure di rito. Al termine degli accertamenti, uno dei maggiorenni è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per furto con strappo.

La restituzione della refurtiva e la conclusione dell’operazione

Il provento del furto, ovvero la catenina d’oro, è stato restituito dagli agenti alla giovane vittima, che ha potuto così riavere un oggetto di grande valore personale. L’operazione si è conclusa con il deferimento di uno dei responsabili e la soddisfazione della vittima, grazie alla tempestività e all’efficacia dell’intervento della Polizia di Stato.

Il contesto: sicurezza nei locali notturni e prevenzione

Il caso avvenuto a Civitanova Marche riporta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione notturna, soprattutto nei fine settimana, quando la presenza di numerose persone può favorire episodi di furto e altri reati predatori. Le forze dell’ordine, attraverso controlli mirati e una presenza costante sul territorio, continuano a lavorare per prevenire e contrastare simili episodi, garantendo la sicurezza dei cittadini e dei frequentatori dei locali.

