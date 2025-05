Svolta per l'omicidio di Liliana Resinovich, per la Procura Sebastiano Visintin è il killer: "L'ha soffocata"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sebastiano Visintin “aggredì e soffocò” Liliana Resinovich. Lo sostiene la procura di Trieste, secondo cui sarebbe il marito della 63enne ad aver assassinato la moglie. La svolta sul caso della donna scomparsa il 14 dicembre 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio 2022, arriva nella richiesta di incidente probatorio a carico dell’amico della vittima, Claudio Sterpin.

L’accusa su Sebastiano Visintin

Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero Iozzi, Liliana Resinovich sarebbe stata uccisa il giorno della sua sparizione “nel parco dell’ex ospedale psichiatrico” da Visintin, già iscritto nel registro degli indagati.

Proprio nel bosco dell’ex struttura sanitaria fu ritrovato il corpo della 63enne, a distanza di 20 giorni dalla scomparsa da casa sua a Trieste.

La ricostruzione dell’omicidio

Da quanto emerso dalla richiesta di incidente probatorio, riportata dal Piccolo, i pm accusa il 74enne di aver aggredito la moglie “all’interno del parco dell’ex Opp, in prossimità di via Weiss, all’altezza del civico 21, con afferramenti, compressioni, percosse, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace ed agli arti”.

La tesi della procura è che Visintin avrebbe poi ucciso Liliana Resinovich “mediante soffocazione esterna diretta (asfissia meccanica esterna), quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della vittima”.

Notizia in aggiornamento…