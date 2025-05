Tanti leader mondiali alla messa di insediamento di Papa Leone XIV, da Zelensky a Vance: chi ci sarà

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Prenderà ufficialmente il via domenica 18 maggio 2025 il pontificato di Papa Leone XIV. Alle 10 è in programma a San Pietro in Vaticano la messa di insediamento del nuovo Pontefice, Robert Francis Prevost. Come per i funerali di Papa Francesco, sono attesi a Roma numerosi leader mondiali. Tra loro ci sarà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre non ci sarà il presidente americano Donald Trump: dagli Usa ci sarà il vice JD Vance.

La messa di insediamento di Papa Leone XIV

Roma si prepara a un’altra giornata storica dopo quella dell’8 maggio scorso, con la fumata bianca dalla Cappella Sistina e l’elezione a Papa di Robert Francis Prevost.

Domenica 18 maggio con la messa solenne di insediamento in Vaticano inizierà l’era di Prevost alla guida della Chiesa Cattolica.

Fonte foto: ANSA I leader mondiali ai funerali di Papa Francesco: in prima fila Zelensky, Macron e Trump

La cerimonia, che inizierà alle 10 in piazza San Pietro, darà ufficialmente il via al pontificato di Papa Leone XIV.

Attesi tanti leader mondiali, chi ci sarà

Come per i funerali di Papa Francesco, sono attesi a Roma numerosi leader mondiali: secondo quanto reso noto dal Vaticano, saranno 153 le delegazioni da tutto il mondo che prenderanno posto sul sagrato di San Pietro.

Tra i nomi dei leader che hanno confermato la presenza spicca quello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che torna a Roma dopo l’iconico faccia a faccia con Trump a San Pietro.

Per l’Italia saranno presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Ci saranno tanti leader europei, tra cui la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Gli Stati Uniti saranno rappresentati dal vicepresidente JD Vance.

Ci sarà anche il nuovo premier canadese Mark Carney, assieme al confermato primo ministro australiano Anthony Albanese.

Molti anche i reali presenti, tra cui re Felipe VI di Spagna.

La consegna del pallio e dell’anello

Momento clou della cerimonia sarà il rito della consegna al nuovo Papa del pallio e dell’anello.

Il primo è una striscia di lana bianca con sopra ricamate cinque croci rosse: sarà il cardinale Dominique Mamberti a porlo sulle spalle di Papa Leone XIV.

Il secondo, il cosiddetto “anello del pescatore”, porta incisa la barca di San Pietro circondata dal nome del nuovo pontefice: sarà consegnato a Prevost dal cardinale Luis Antonio Tagle.