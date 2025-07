Terni, donna incinta al nono mese precipita dalla finestra e perde il bambino: è in gravi condizioni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragedia a Terni dove una donna incinta è precipitata dalla finestra della sua abitazione: la 31enne, al nono mese di gravidanza, è ricoverata in gravi condizioni. Non ce l’ha fatta invece il bimbo che non è sopravvissuto al cesareo d’urgenza cui sua madre è stata sottoposta. Secondo la prima ricostruzione, si tratterebbe di un tentativo di suicidio.

Dramma a Terni: donna incinta precipita dalla finestra

Una donna di 31 anni, incinta e quasi al nono mese di gravidanza, è precipitata dal secondo piano di un palazzo di Terni: si trova ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Per gli investigatori la pista più accreditata è quella di un tentato suicidio.

È stata sottoposta a un cesareo d’urgenza ma per suo figlio non c’è stato nulla da fare.

Il tragico episodio è avvenuto in un quartiere di Terni

La ricostruzione

Tragedia in via Sardegna, nel quartiere di Borgo Bovio, a Terni. Qui una donna, di origini albanese, è precipitata dalla finestra della sua casa al secondo piano. Trasportata d’urgenza in ospedale, è stata ricoverata in gravi condizioni e dovrebbe essere sottoposta a intervento chirurgico nelle prossime ore.

La 31enne, come detto, era incinta. I medici le hanno praticato un cesareo d’urgenza ma hanno estratto il bambino senza vita.

L’episodio drammatico è avvenuto nella mattinata di domenica 13 luglio.

Le indagini e la pista più accreditata

La donna, 31 anni di origine albanese, viveva a Terni da tempo. Con lei, in ospedale, c’era la madre. Avrebbe inoltre un compagno, ma la coppia non ha altri figli, e sarebbe stata seguita dal servizio psichiatrico dell’Usl. Ora è affidata alle cure dei sanitari.

Dagli accertamenti della polizia, coordinata dal sostituto di turno alla procura di Terni, è emerso che fosse in cura per una serie di problemi di salute.

La polizia indaga sull’accaduto ma, secondo le prime ricostruzioni, la pista più probabile sarebbe quella del gesto volontario. Gli inquirenti studieranno a fondo il contesto familiare e dovranno appurare la presenza o meno di altre persone in casa al momento del fatto.