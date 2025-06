TikToker Khaby Lame arrestato negli Usa ed espulso torna sui social, ma è mistero su dove si trova

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Sollievo per i follower di Khaby Lame: dopo la notizia del suo arresto, il tiktoker è tornato sui social con una Instagram Story. Non si sa dove la star dei social si trovi attualmente: quel che è certo è che le autorità per l’immigrazione statunitensi lo hanno trattenuto per alcune ore, in quanto Lame si trovava negli Stati Uniti con un visto scaduto.

Khaby Lame torna sui social

I fan di Khaby Lame, che nelle ultime ore sono stati in apprensione dopo la notizia del suo presunto arresto, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Il silenzio sui social è stato infatti finalmente rotto, il che confermerebbe che Lame, attualmente, non si trova attualmente in arresto: il tiktoker ha recentemente condiviso con i suoi followers una storia su Instagram, che mostra un lungomare assolato, con delle palme sullo sfondo.

Fonte foto: Instagram Khabane Lame (@khaby00)

La storia postata recentemente sul profilo ufficiale Instagram

Lo scatto sembra ritrarre un paesaggio di Miami, in Florida.

In effetti, l’influencer italo-senegalese avrebbe dovuto partecipare a un evento di beneficenza proprio a Miami.

La posizione attuale del TikToker resta sconosciuta

Tuttavia, stando a quanto riportato dalla autorità americane per l’immigrazione, Khaby Lame avrebbe già lasciato gli Stati Uniti.

Le autorità hanno riportato che il TikToker sarebbe partito dall’America il 6 giugno.

L’attuale posizione di Lame, però, resta tutt’ora sconosciuta: non si sa dove si trovi attualmente. È probabile che sia diretto (o che abbia già fatto ritorno) in Italia.

L’arresto: cos’è successo

Negli scorsi giorni, la notizia dell’arresto di Khaby Lame ha fatto il giro del web. La news è stata diffusa su X da Bo Loudon, intimo amico del figlio minore di Trump.

Tuttavia, le informazioni inizialmente reperibili erano frammentarie e, in alcuni punti, anche discordanti tra loro.

Ad oggi si sa che il TikToker è stato arrestato per alcune ore dalle autorità per l’immigrazione, in quanto il visto in suo possesso era scaduto.

Lame è residente in Italia: per questo, le autorità statunitensi hanno potuto trattenerlo solo per poco tempo, per poi procedere con la sua espulsione.