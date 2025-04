Torino, giro di vite nei locali: due locali chiusi, maxi multe per lavoro nero e alcol di notte

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 2 attività sospese e 30.000 € di sanzioni il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Torino. Gli accertamenti sono stati condotti nel quartiere San Salvario e in zona Piazza Bengasi per verificare le autorizzazioni degli esercizi pubblici e commerciali.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha portato alla sospensione delle licenze di due esercizi commerciali e alla denuncia del titolare di un night club e di una sala scommesse alla Procura della Repubblica di Torino. Nel night club sono stati trovati 6 lavoratori in nero, portando alla sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione del personale e a sanzioni per oltre 15.300 €.

Irregolarità riscontrate

Nel secondo locale, l’attività veniva esercitata in assenza della titolare della licenza, causando la sospensione della licenza per 5 giorni e la chiusura immediata al pubblico. I procedimenti penali sono ancora in fase di indagine preliminare, mantenendo la presunzione di non colpevolezza degli indagati fino a sentenza definitiva.

Sanzioni amministrative

Due locali commerciali in Via Nizza, tra Corso Spezia e Piazza Bengasi, sono stati sanzionati per oltre 13.600 € per la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche tra mezzanotte e le 6 del mattino. Altri due locali in Corso Spezia hanno ricevuto sanzioni per carenze igienico-sanitarie e disturbo della quiete pubblica, per un totale di circa 500 €.

