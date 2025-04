Trento, alloggia in hotel e finisce in manette: in camera cocaina e un mandato per 4 anni di carcere

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Trento. Un uomo di 41 anni è stato fermato grazie al sistema Web-Alloggiati mentre alloggiava in una struttura ricettiva del centro cittadino.

Arresto grazie a Web-Alloggiati

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le Volanti della Questura di Trento sono intervenute dopo una segnalazione ricevuta in Sala Operativa. L’uomo, un cittadino italiano, è stato arrestato nel pomeriggio di martedì 8 aprile per un cumulo pene emesso dalla Procura della Repubblica di Trento.

Detenzione di sostanze stupefacenti

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 8 grammi di cocaina, suddivisi in vari involucri, e di un bilancino di precisione. Per questo motivo, è scattata anche una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pluripregiudicato ricercato

Dagli accertamenti nelle banche dati è emerso che l’uomo, pluripregiudicato, era ricercato da alcune settimane. Doveva scontare 4 anni e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 400€, a seguito di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Trento, in relazione a reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

Conclusione delle operazioni

Al termine delle formalità di rito, il quarantunenne è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte foto: IPA