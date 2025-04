Trovato in un negozio in disuso con cocaina e bilancino elettronico, 39enne nei guai a Como

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un tunisino di 39 anni è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a Como. L’uomo, residente a Caglio ma di fatto senza fissa dimora, è stato fermato dalla Polizia di Stato durante un controllo notturno in Piazza San Rocco.

Il controllo in Piazza San Rocco

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti di una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como hanno notato movimenti sospetti all’interno di un negozio in disuso. Decidendo di approfondire, hanno effettuato un controllo all’interno dei locali abbandonati.

Il ritrovamento della cocaina

All’interno del negozio, il 39enne è stato trovato in uno stato di agitazione. Un’ispezione più accurata ha permesso agli agenti di scoprire, nascosti in una parte della stanza e all’interno di un pacchetto di sigarette, circa 2 grammi di cocaina suddivisa in involucri di cellophane, un bilancino elettronico e 60 € in contanti.

Le conseguenze legali

Portato in Questura, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La Divisione Anticrimine della Polizia di Stato valuterà attentamente i provvedimenti da adottare nei suoi confronti. Maggiori dettagli sono disponibili su Como.

