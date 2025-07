Turista accoltellato alla gola sul treno a Milano durante una rapina, coperto di sangue: "Non voglio morire"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Gli inquirenti sono al lavoro per identificare i responsabili della violenta aggressione e rapina ai danni di un turista newyorkese, accoltellato a Milano, a bordo del treno Melegnano-Bovisa. In rete è stato diffuso anche un video in cui si vedono gli attimi di terrore vissuti dal giovane americano che chiede aiuto ricoperto di sangue subito dopo l’aggressione subita.

La ricostruzione dell’aggressione al turista americano

Secondo la testimonianza del capotreno Melegnano-Bovisa e delle primissime ricostruzioni degli inquirenti sarebbe stato un gruppo di nordafricani, tre o quattro, ad accoltellare il turista americano il 15 luglio.

Gli sarebbe stato puntato un coltello alla gola, poi sarebbe stato ferito al collo e alla spalla. Nel dettaglio la ferita più preoccupante sarebbe stata inferta dal fendente che ha attraversato la spalla sinistra per arrivare a quella destra.

La violenta aggressione ha preceduto il furto di una collanina d’oro che indossava il turista americano. I malviventi sarebbero poi fuggiti rapidamente scendendo poi alla stazione di San Giuliano Milanese.

Si starebbero vagliando i video delle telecamere di sorveglianza della stazione per individuare qualche dettaglio relativo all’identità degli aggressori e ascoltando diversi passeggeri che avrebbero assistito alla scena.

Il turista americano è stato trasportato all’ospedale Vizzolo Predabisi.

Il video della rapina

Nel video che è stato diffuso sui social da Welcome To Favelas si vede il turista americano soccorso dal personale del 118.

L’uomo, steso a terra, è appoggiato su una colonna.

Tremante per quanto vissuto e completamente ricoperto di sangue, riesce a spiegare a stento cosa gli è accaduto.

“Non voglio morire” le prime parole pronunciate che si possono sentire nel video. Poi indica dove è stato colpito parlando di 3 marocchini che lo hanno accoltellato.

Infine spiega di avere solo telefono e portafoglio e di aver lasciato la valigia sul treno.

Il post di Matteo Salvini sulla rapina a San Giuliano Milanese

Il viceministro e Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha commentato sui social la rapina avvenuta a San Giuliano Milanese.

Il politico ha scritto sui suoi diversi profili “Altro che tolleranza, buonismo e cittadinanze regalate: carcere e un biglietto di sola andata per questi criminali. A casa!”.