Arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato della Polizia di Stato di Perugia avvenuto durante una sagra. Domenica notte, un giovane in evidente stato di alterazione alcolica è stato fermato dagli agenti dopo aver danneggiato un’auto e minacciato i presenti.

Intervento della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono intervenuti presso una sagra a Perugia dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza. Un addetto alla sicurezza aveva notato un giovane che, in preda all’ira, tirava calci e saltava sul cofano di un’auto, danneggiando il lunotto posteriore.

Identificazione e arresto

Gli agenti hanno avvicinato il soggetto, identificato come un cittadino italiano nato nel 2005, che presentava ferite al volto e si trovava in uno stato di evidente alterazione alcolica. Fin da subito, il giovane ha mostrato un atteggiamento oppositivo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e successivamente fornendole false.

Condotta aggressiva e danneggiamento

Nonostante i tentativi degli agenti di calmarlo, il giovane ha continuato con la sua condotta aggressiva, inveendo contro gli operatori e minacciandoli. Dopo essere stato contenuto in sicurezza, il 20enne ha continuato ad agitarsi e, nel tentativo di divincolarsi, è andato a sbattere contro l’auto di servizio, danneggiandola ulteriormente.

Arresto e conseguenze legali

Accompagnato in Questura per le attività di rito, è stato constatato che il giovane non necessitava di cure mediche. È stato quindi arrestato in flagranza per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Inoltre, il 20enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento, minacce e false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

IPA