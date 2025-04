Una tonnellata di arance rubate nei campi di Lentini, due pregiudicati fermati a Catania con l’auto carica

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due pregiudicati catanesi sono stati fermati dalla Polizia di Stato mentre trasportavano una tonnellata di agrumi in auto. L’operazione è avvenuta a Catania, in via Playa, durante un pattugliamento del territorio. Gli uomini, di 48 e 49 anni, sono stati denunciati per furto di agrumi raccolti in campi di Lentini.

Il fermo e la scoperta

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Sala Operativa aveva ricevuto una segnalazione riguardante un’auto sospetta in transito in via Fossa della Creta a Catania. Gli agenti hanno individuato il veicolo, carico di agrumi, che ostacolavano la visibilità del conducente. Fermati, i due uomini hanno ammesso di aver raccolto gli agrumi in campi non recintati a Lentini.

La destinazione degli agrumi

Non essendo possibile risalire ai proprietari dei fondi agricoli, gli agrumi di dubbia provenienza sono stati sottratti ai due uomini e destinati ad enti benefici per la donazione ai bisognosi, dopo i dovuti accertamenti. I due sono stati denunciati per furto, con la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

Infrazioni al Codice della Strada

A seguito dei controlli sul veicolo del conducente 49enne, sono state riscontrate infrazioni come la mancanza dell’assicurazione e la revisione scaduta. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente e l’auto è stata sequestrata, come previsto dalla normativa vigente.

Fonte foto: IPA