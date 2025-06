Va in biblioteca a Como con dei coltelli e danneggia gli alberi, la surreale giustificazione data alla polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 65enne è stato denunciato per possesso illegale di armi a Como. L’uomo, residente a Tavernola, è stato trovato con coltelli nel giardino della biblioteca Paolo Borsellino. L’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri, quando una volante della Polizia è stata chiamata sul posto.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto intorno alle 8.00 di ieri mattina. Gli agenti sono stati indirizzati alla biblioteca Paolo Borsellino di Como a seguito della segnalazione della presenza del 65enne nel giardino antistante, intento a danneggiare gli alberi con degli attrezzi.

Identificazione e perquisizione

Gli agenti hanno preso contatto con la responsabile della struttura, accertando che l’uomo era solito bivaccare nei giardini della biblioteca. Durante l’identificazione, il 65enne ha giustificato la sua presenza affermando di essere il giardiniere della biblioteca. Tuttavia, l’ispezione del suo zaino ha rivelato la presenza di cesoie, tronchesini e due coltelli, uno da cucina e uno a serramanico, che sono stati sequestrati.

Precedenti e denuncia

Portato in Questura, sono emersi a carico del 65enne alcuni precedenti di polizia per reati specifici, tra cui quelli contro il patrimonio, la persona e in violazione della normativa sugli stupefacenti. Dopo le verbalizzazioni, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso illegale di armi.

Ulteriori provvedimenti

La posizione del 65enne verrà ulteriormente vagliata dai poliziotti della Divisione Anticrimine di Como, per l’emissione di un adeguato provvedimento amministrativo.

