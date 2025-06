Val Passiria, escursionista muore dopo essere caduto nel vuoto per 100 metri: la tragedia a Stulles

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragedia in Val Passiria, Trentino Alto Adige. Qui un escursionista è morto dopo essere precipitato per oltre 100 metri. Stava attraversando la via ferrata delle cascate di Stulles quando ha perso l’equilibrio ed è caduto. Si tratta di un 59enne di origini albanese, residente a Rovigo: è morto sul colpo.

Nuovo tragico incidente in montagna. Un uomo di 59 anni è morto in Val Passiria, in Provincia di Bolzano: è precipitato mentre percorreva una delle vie più suggestive e famose di queste zone, nelle vicinanze delle cascate di Stulles.

Inutili i tentativi di soccorso, l’uomo è morto dopo la caduta. A lanciare l’allarme altri due escursionisti che stavano compiendo lo stesso percorso e lo hanno visto precipitare.

Il luogo del tragico incidente

La ricostruzione dell’incidente, chi era la vittima

La vittima dell’incidente ad alta quota è un 59enne nato in Albania ma da tempo residente a Rovigo, in Alto Adige. L’uomo ha perso la vita dopo essere precipitato per circa cento metri lungo la via ferrata delle cascate di Stulles.

Si tratta questo di un percorso che collega Moso alla frazione di Stulles, nei pressi dell’omonima cascata, la terza più alta d’Europa. È una delle mete più frequentate dagli amanti della montagna che in massa si recano in questi luoghi attratti dalla bellezza del posto ma anche dalla difficoltà nel poterla attraversare.

La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti che dovranno appurare come mai l’uomo, un esperto scalatore, solo ma ben equipaggiato, abbia perso l’equilibrio e sia precipitato mortalmente.

L’allarme e i soccorsi: non c’è stato nulla da fare

La tragedia si è consumata intorno a mezzogiorno di sabato 28 giugno. Secondo una prima ricostruzione, la vittima aveva terminato il secondo tratto della ferrata e stava per intraprendere il sentiero che conduce alla discesa finale.

È in questo momento che – per cause ancora da chiarire – è caduto nel vuoto. I primi a scorgerlo e a lanciare l’allarme sono stati due escursionisti che stavano percorrendo la stessa via ma si trovavano poco più in basso rispetto a lui. Sono stati loro ad allertare il 112 e a riferire di aver visto cadere prima lo zaino e poi il 59enne.

Immediato ma vano l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto con l’elicottero Pelikan 1, e supportati dalle squadre del Soccorso alpino di Tulles e Moso in Passiria, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Il personale sanitario però ha potuto solo constatare il decesso dell’escursionista. Si tratta dell’ennesima tragedia in montagna in Trentino Alto Adige dove nel weekend passato si erano registrati già diversi morti per vicende simili.