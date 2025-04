Valentina Cirelli arrestata in Guinea Bissau, chi è l'imprenditrice ligure accusata di atti vandalici

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Valentina Cirelli è un’imprenditrice ligure, di madre africana, che è stata arrestata in Guinea Bissau lo scorso 19 aprile. La donna, 48enne, sta bene, come ha lei stessa confermato all’ambasciatrice italiana. Attivista e proprietaria di un albergo in quella nazione, è stata fermata per aver manifestato e compiuto atti vandalici contro una società cinese che agisce nella zona di Ingorè.

Valentina Cirelli arrestata in Guinea Bisseau

Si chiama Valentina Cirelli Agwineriün, l’attivista e imprenditrice italiana arrestata in Guinea Bissau la settimana scorsa. Nata a La Spezia da padre italiano e madre guineana, ha confermato di trovarsi in buone condizioni di salute.

È stata fermata il 19 aprile nella zona di Ingorè, al confine con il Senegal, e portata poi a Bissau in quanto accusata di aver preso parte a delle manifestazioni con atti vandalici ai danni di una società cinese, titolare di una concessione per lo sfruttamento del suolo per l’estrazione di minerali.

Fonte foto: ANSA

Uno scatto del 2023 che ritrae alcuni momenti delle elezioni legislative in Guinea Bissau

L’arresto e i contatti: si muove la Farnesina

La donna, 48enne, proprietaria dell’albergo Kassumayaku e presidente dell’associazione ambientalista Tchon Tchomano, ha avuto una conversazione telefonica con l’ambasciatrice d’Italia a Dakar, competente per il Paese africano. In questa ha ribadito di stare bene, come fanno sapere fonti della Farnesina e come riporta Adnkronos.

I contatti con lei sono costanti. La donna ha ricevuto diverse visite dal corrispondente consolare a Bissau. Di lei ha parlato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Faremo pressioni perché venga liberata al più presto in attesa della definizione del suo caso. Chiediamo che vengano garantiti i suoi diritti e le condizioni di detenzione”, ha detto.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata arrestata mentre stava lavorando e non le sarebbe stato comunicato il motivo del provvedimento. L’imprenditrice del settore alberghiero è stata arrestata insieme ad altre 15 persone, nella località di Varela, da otto soldati della Guardia nazionale per aver appiccato un incendio alle strutture di un progetto di sfruttamento delle sabbie pesanti di Nihinquin, come spiega Today.it.

Chi è l’imprenditrice e attivista fermata in Africa

Originaria di Lerici, sulla vicenda di Valentina Cirelli, arrestata in Africa, sta provando a fare luce proprio il sindaco della città ligure. Su Facebook, Leonardo Paoletti, questo il suo nome, ha ricostruito questi momenti di grande tensione per la sua concittadina e confermato come la Farnesina stia operando per risolvere il caso in breve tempo.

“Non ci sono elementi che dimostrano la partecipazione diretta alla manifestazione e ai danneggiamenti alle strutture della multinazionale da parte sua. Le proteste nascono dal fatto che multinazionali come quella, una volta prese le concessioni, cambiano la realtà dei luoghi, sia per l’ambiente che per la comunità che ci vive”, ha spiegato.

“Valentina Cirelli Agwineriün lavora nel settore del turismo sostenibile ed è molto attiva con la sua associazione per quanto riguarda i diritti civili, in particolare nel sostegno a favore di donne e bambini. È molto inserita nell’ecosistema culturale del posto tanto da essere ritenuta meritevole di attenzioni da parte delle autorità. In Guinea Bissau porta avanti un progetto sociale di scuola materna ed elementare iniziato da Miradas al Mundo, affiancato da un progetto di turismo sostenibile radicato nella cultura locale che supporta la stessa scuola. È stata arrestata dalle autorità per il semplice fatto di essere una figura attiva e un leader della comunità. Assieme a lei sono stati arrestati i capi villaggio e altre persone autorevoli che non hanno accettato il progetto di sfruttamento minerario”, ha accusato il sindaco.