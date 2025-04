Viterbo, raffica di provvedimenti della Questura contro gli ultras violenti: Daspo e divieti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nel corso dell’ultima settimana, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione a Viterbo per garantire la sicurezza pubblica e contrastare la commissione dei reati. Numerosi provvedimenti sono stati adottati dalla Questura nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi.

Provvedimenti emessi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, sono stati emessi 6 provvedimenti di Divieto di ritorno, 5 misure di Avviso orale, 1 D.A.CUR (Daspo urbano), 2 Ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica, e 3 D.A.SPO (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive). Quest’ultima misura, introdotta nel 2019, impedisce l’accesso agli impianti sportivi a chi si è reso responsabile di reati che potrebbero minacciare l’ordine pubblico.

Dettagli sui destinatari

Un quarantacinquenne residente in provincia, noto per far parte della tifoseria organizzata viterbese e con numerosi precedenti penali, è stato destinatario di un D.A.SPO per tre anni. Era stato condannato per rapina, estorsione e porto abusivo di armi. Inoltre, due giovani calciatori delle squadre juniores under 19 “Pro Alba Canino” e “Maremmana” sono stati sanzionati con il divieto di partecipare a competizioni sportive per uno e due anni rispettivamente, a seguito di una violenta colluttazione avvenuta il 15 marzo presso l’impianto sportivo “Gorizio Piermattei” di Canino.

Impegno continuo

Rimane alta l’attenzione della Polizia di Stato per garantire il regolare svolgimento di tutte le gare e gli eventi sportivi nella provincia di Viterbo.

