Volo Francoforte - Siviglia fuori controllo per 10 minuti, pilota perde i sensi mentre l'altro è in bagno

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il pilota sviene, l’altro va in bagno e resta fuori dalla cabina. Così per circa 10 minuti un aereo con oltre duecento persone a bordo ha volato sui cieli d’Europa senza nessuno ai comandi. È accaduto nel febbraio 2024 al volo Francoforte-Siviglia, ma solo di recente sono stati resi noti i dettagli della vicenda con il rapporto sull’indagine della autorità spagnole.

Volo Francoforte – Siviglia fuori controllo per 10 minuti

La vicenda è avvenuta la mattina del 17 febbraio 2024 sul volo LH1140 della Lufthansa partito da Francoforte in Germania con destinazione Siviglia, in Spagna.

A bordo dell’Airbus A321 c’erano 199 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio.

Fonte foto: ANSA

Stando al rapporto d’indagine pubblicato dall’Autorità spagnola della sicurezza aerea, l’episodio si è verificato quando l’aereo stava sorvolando la Spagna diretto a sud, a oltre 10 mila metri di quota.

Il pilota perde i sensi mentre l’altro è in bagno

Secondo quanto ricostruito, tutto fila liscio fino alle 11.31 ora italiana, quando il comandante lascia la cabina di pilotaggio per andare al bagno.

Quello anteriore, che si trova subito dietro la porta blindata che separa le postazioni dei piloti dal resto dell’aereo.

Un minuto dopo l’altro pilota, il primo ufficiale, perde i sensi a causa di un malore. Nei minuti successivi il controllore di volo cerca di mettersi in contatto con l’aereo più volte, senza successo.

Alle 11.40 il comandante va per rientrare nella cabina: come da procedura citofona per farsi aprire dall’altro pilota.

Nessuna risposta, prova tre volte mentre una assistente di volo cerca di contattare la cabina di pilotaggio via interfono.

Aereo per 10 minuti senza nessuno ai comandi

A quel punto il comandante usa il codice d’emergenza per aprire la porta blindata. Proprio in quei momenti il co-pilota rinviene e apre la porta.

Alle 11.42 il comandante riprende il controllo dell’aereo, che stava volando con il pilota automatico inserito, e contatta la torre di controllo.

Viene fatto intervenire un medico presente tra i passeggeri, che parla per il pilota di un sospetto problema cardiaco. E il volo viene fatto atterrare per precauzione a Madrid.