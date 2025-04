William Levy arrestato a Weston per ubriachezza in un ristorante, l'attore libero dopo aver pagato la cauzione

Arrestato e portato in carcere William Levy, attore 44enne di origini cubane naturalizzato statunitense. Le manette sono scattate dopo che la star, ubriaca, ha assunto atteggiamenti molesti in un ristorante a Weston, comune situato nella parte meridionale della Contea di Broward, in Florida. Levy, dopo aver pagato una cauzione di 250 dollari, è stato rilasciato.

Arrestato e portato in carcere l’attore William Levy

Come spiega CBS News, l’episodio dell’arresto si è verificato lunedì sera a Weston. Levy è stato accusato di ubriachezza manifesta e di violazione di domicilio, secondo quanto si può leggere nei registri del carcere della contea di Broward.

A trarre in arresto l’attore sono stati gli agenti dell’ufficio dello sceriffo di Broward. I poliziotti sono intervenuti poco dopo le ore 22:00 al Baires Grill, ristorante situato nell’isolato 2200 di Weston Road.

Fonte foto: Getty Images L’attore William Levy, 44 anni

Il verbale degli agenti: “Levy era fortemente ubriaco e causava disturbo”

Secondo il verbale, Levy era “fortemente ubriaco e stava causando disturbo all’interno del locale”. “Ovviamente ho bevuto qualche drink, ma non ero ubriaco”, si è difeso Levy parlando con alcuni cronisti.

“Lo possono vedere dalle immagini delle telecamere – ha aggiunto Levy -. C’è stata una discussione. Mi sono messo in mezzo per cercare di evitare che la situazione degenerasse e sono finito in manette io”.

Il direttore del ristorante ha raccontato una versione differente e ha emesso un avviso di violazione di domicilio. Da quanto emerso, all’attore è stato intimato più volte di lasciare il locale.

Quando si è rifiutato di obbedire, è stato arrestato per violazione di domicilio e per ubriachezza manifesta.

L’arresto e il rilascio su cauzione

Levy è poi stato portato nel carcere americano di Broward. Durante l’udienza che si è svolta martedì, la cauzione è stata fissata a 250 dollari per ogni accusa. L’attore ha lasciato il penitenziario martedì sera, dopo aver pagato la somma.

Chi è William Levy

Nato a L’Avana il 29 agosto 1980, Levy è conosciuto principalmente per i suoi ruoli nelle telenovelas e per le sue più recenti apparizioni in alcune importanti serie televisive e in alcuni film in lingua inglese, tra cui Resident Evil: The Final Chapter (2016), Addicted (2014) e Montecristo (2023).