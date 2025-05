X down in tutto il mondo, il social ex Twitter di nuovo in tilt in poche ore: migliaia di segnalazioni

Nuovo down per la piattaforma X nell’arco di poche ore. Dopo le avarie registrate sull’ex Twitter nel tardo pomeriggio di venerdì 23 maggio, il social ha smesso di funzionare in tutto il mondo con una seconda ricaduta. Decine di migliaia le segnalazioni inviate dagli utenti di diversi Paesi, dagli Usa alla Francia, dal Regno Unito all’Italia.

X down

La piattaforma di proprietà di Elon Musk ha iniziato a registrare problemi già dal tardo pomeriggio di venerdì 23 maggio, quando intorno alle 19 sono arrivate segnalazioni da centinaia di account, con un picco di oltre 5mila negli Stati Uniti rilevato verso le 21.35.

I disservizi negli Usa si sono cominciati a rilevare già dal 22 maggio e avrebbero interessato soprattutto i Direct Message. La causa non è stata ufficialmente dichiarata, ma secondo quanto ricostruito dai media americani, il down potrebbe aver avuto origine da un incendio scoppiato in un data center a Hillsboro, in Oregon, nella mattina di giovedì.

Le segnalazioni su Downdetector

La piattaforma sembrava aver ripreso a funzionare correttamente nella mattinata di sabato 24 maggio, per tornare ad andare a singhiozzo dal primo pomeriggio. I problemi hanno riguardato in molti casi la scomparsa di post e commenti, mentre in altri casi gli utenti hanno riscontrato difficoltà a caricare la pagina.

A partire dalle 14 il sito Downdetector, specializzato nel registrare le segnalazioni sui down di siti, social e dei servizi telefonici, è stato sommerso dalle lamentele degli utenti italiani sul blocco di X.

Ex Twitter in tilt

Nel nostro Paese le segnalazioni hanno superato quota 1.800 verso le 15, soprattutto da alcune delle più grandi città della penisola, tra cui Roma, Milano, Torino, Venezia, Napoli, Bologna, Ancona, Perugia e Catania. Intorno alla stessa ora sono state oltre 11mila le segnalazioni nel Regno Unito e più di 26mila negli Usa.

Da X non è arrivata la momento nessuna spiegazione sulle cause del malfunzionamento o dichiarazione ufficiale, ma sul profilo degli ingegneri del social si legge così in un post nella giornata di giovedì 22 maggio: “Abbiamo riscontrato un’interruzione in un data center e il team sta lavorando per risolverla”.

Il blocco arriva a distanza di pochi mesi di altri down su X a marzo. In quell’occasione, Elon Musk aveva giustificato il guasto affermando che la sua piattaforma fosse stata colpita da “un massiccio attacco informatico”.