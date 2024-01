Barca in fiamme: traffico bloccato nel porto, fumo nero nel cielo

L’incendio di una barca ha provocato il blocco del porto di Pozzuoli: ad andare a fuoco un’imbarcazione di vetroresina su cui sono divampate le fiamme mentre era alla fonda presso gli ormeggi da diporto dell’approdo flegreo.

Dopo alcuni tentativi di domare il fuoco lo yacht è stata condotta all’estremità del molo di sottoflutto del porto puteolano; dalla barca si è levata un’alta colonna di fumo nero mentre la situazione è stata monitorata a distanza di sicurezza da una motovedetta della guardia costiera di Pozzuoli.

Alla fine il problema è stato risolto ma per diverse ore le navi in partenza e in arrivo dalle isole di Ischia e Procida sono state bloccate.

Nel frattempo, le immagini della barca in fiamme e dell’alta colonna di fumo nero che si alzava dal mare son diventate virali sul web.