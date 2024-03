La torre Garisenda, uno dei simboli di Bologna è a rischio crollo: per evitarlo, si utilizzerà un sistema di messa in sicurezza già sperimentato per la Torre di Pisa.

“Abbiamo definito le modalità di intervento per la Torre Garisenda” che verrà messa in sicurezza grazie “ai tralicci utilizzati per la Torre di Pisa”. A dirlo è stato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Accursio a Bologn