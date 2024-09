Infarto mentre è sulla Torre di Pisa: salvato turista 45enne

Si è sentito male mentre si trovava sul sesto anello della Torre pendente di Pisa, praticamente in vetta al monumento pisano quando è partita la richiesta di soccorso: un turista dello Sri Lanka, di 45 anni, è stato tratto in salvo da una squadra dei vigili del fuoco che lo ha raggiunto in quota, immobilizzato sulla tavola spinale e accompagnato al piano terra.

I pompieri hanno utilizzato l’autoscala e la barella toboga per trasferire il turista in sicurezza e affidarlo alle cure del 118, che lo ha poi accompagnato all’ospedale di Cisanello in codice rosso.

L’uomo, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato colpito da un infarto ed è stato provvidenziale per salvargli la vita l’intervento tempestivo del personale dell’Opera primaziale pisana e di un medico presente durante la visita.

Nelle fasi del soccorso è stato anche utilizzato un defibrillatore in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che lo ha poi trasferito in condizioni stabili al pronto soccorso.