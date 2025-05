Avvistamento eccezionale nella savana sudafricana, nei pressi della città costiera di Ballito: nei pressi di una fattoria è stato visto un enorme pitone delle rocce, una delle specie più grandi al mondo, la più imponente dell’Africa.

Un pitone lungo oltre i sei metri

Questo rettile misura solitamente 3-4 metri ma in alcuni rari casi può superare i 6 metri, con un diametro di 25-30 centimetri.

Si nutre di uccelli, roditori, antipoli e altri animali selvatici compresi alcuni felini, cosa che lo rende una delle specie meno a rischio estinzione.

La minaccia per l’uomo

In alcuni casi, come quello documentato in questo video, può avvicinarsi alle fattorie a caccia di animali domestici o polli, risultando pericoloso perfino per l’uomo a causa della sua indole tutt’altro che docile ma, anzi, particolarmente aggressiva.

Il pitone delle rocce esta un serpente ‘costrittore’ che ingoia per intero le sue vittime ma, se minacciato, può mordere infliggendo ferite profonde.

Video tratto da: IPA / Jason Moolman via ViralHog