Bruno Pizzul, il commovente ricordo del figlio Fabio: "Con Baggio grande alchimia"

“E’ un ricordo affettuoso di un papà che ho scoperto di dover condividere con tanti, perché l’ondata di affetto che stiamo ricevendo in questi giorni dimostra che è entrato nelle vite di tante persone, magari senza averlo cercato. Parlava poco di calcio quando tornava a casa, si tuffava in piccole abitudini quotidiane ed era molto legato a Cormons, dove era tornato a vivere con la moglie Maria 10 anni fa”. Questo il ricordo di Fabio Pizzul, politico, giornalista e figlio del celeberrimo telecronista sportivo Bruno, scomparso a Gorizia lo scorso 5 marzo.

Fabio Pizzul ha quindi ricordato la “magica alchimia” tra il padre Bruno e Roberto Baggio, il quale, in questi giorni, ha detto che la sua voce riecheggia per l’eternità, per poi rievocare la sintonia del telecronista con Marco Civoli e Stefano Bizzotto. “Mio padre raccontava la bellezza del gesto sportivo“, ha aggiunto, sottolineando che si è sempre tenuto distante dalle polemiche “romane” della Rai.