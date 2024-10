Protagonista de L’isola degli idealisti, diretto da Elisabetta Sgarbi, Chiara Caselli si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. L’attrice ha parlato della sua vita privata ma anche della sua carriera, rivelando dettagli significativi sulle scene di nudo con Keanu Reeves e su Michelangelo Antonioni, con il quale ha lavorato in Al di là delle nuvole. Ha parlato anche di Francesco Nuti e degli abusi che avrebbe subito sul set di OcchioPinocchio. Ha definito questo capitolo della sua vita “un’esperienza devastante”.

Vita e carriera dell’attrice Chiara Caselli

Classe 1967, Chiara Caselli è un’attrice e regista di origini bolognesi. Da giovanissima ha frequentato la scuola di recitazione della sua città e presto si è affermata nel panorama cinematografico nostrano. Contemporaneamente ha portato avanti la carriera di fotografa, partecipando a manifestazioni come la Biennale d’Arte di Venezia e il Festival Internazionale di Fotografia a Roma.

Ha debuttato nel 1986 al Teatro Stabile di Bolzano, ma si è avvicinata anche al piccolo schermo. Ha fatto parte del cast de Il commissario Corso, al fianco di Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Alessandro Gassman e Margaret Mazzantini. Ha dato un apporto significativo a film come Il segreto, interpretato insieme a Stefano Dionisi, con il quale – secondo alcune indiscrezioni – avrebbe avuto una lunga storia sentimentale.

Ha recitato anche con Stefania Sandrelli in Tracce di vita amorosa, ma a consacrarla nel mondo del cinema è stato Belli e dannati di Gus Van Sant, che ha interpretato insieme a Keanu Reeves. Con Al di là delle Nuvole di Wim Wenders e Michelangelo Antonioni, ha lavorato al fianco di colleghi affermati come John Malkovich, Marcello Mastroianni e Jeanne Moreau.

Il suo talento le ha fatto vincere numerosi riconoscimenti. Fra gli altri, il premio François Truffaut al Giffoni Film Festival e due Nastro d’Argento. Uno di questi è arrivato per la regia di un cortometraggio, dal titolo Per sempre, che ha ottenuto anche la candidatura ai David di Donatello.

Le rivelazioni sulle scene di nudo con Keanu Reeves

Chiara Caselli ha definito il suo corpo un personaggio, questa visione le ha permesso di affrontare scene di nudo senza imbarazzo e con professionalità. “Se c’era necessità, nessun problema. Ricordo Belli e dannati di Gus Van Sant, eravamo nudi, io e Keanu Reeves, lui bello, sicuro di sé, con un rispetto totale del mio corpo. Io, una pischella di 23 anni. Tutto naturale”, ha rivelato.

Cosa ha detto su Francesco Nuti e Michelangelo Antonioni

Ben diversi sono i ricordi legati al cinema italiano: “Fui in forte imbarazzo, mi spiace dirlo ma è così, con Michelangelo Antonioni, in Al di là delle nuvole”, ha descritto un uomo invecchiato e non molto in forma che “filmava i nostri corpi con una certa morbosità. Per fortuna sua moglie Enrica e Wim Wenders, che collaborava, ebbero cura di me”.

Chiara Caselli non ricorda positivamente nemmeno quanto vissuto durante le riprese di OcchioPinocchio di Francesco Nuti. L’ha descritta come “un’esperienza devastante. Dico solo che, oggi, in un mondo in cui la mentalità rispetto agli abusi è profondamente diversa, Nuti avrebbe avuto una denuncia”.

Non ha voluto dire nient’altro l’attrice, per una forma di rispetto verso un uomo che non c’è più: “Avevo 26 anni, ero giovane. Lui non c’è più e non voglio aggiungere altro. La fiducia in questo lavoro la riacquistai dopo l’incontro con Liliana Cavani”.