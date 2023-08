Ferragosto è una delle giornate più attese dell’estate. Che la si passi al mare, in montagna, al lago o a casa con amici o parenti, la tradizione vuole che si faccia una bella grigliata di carne, pesce o a base vegetale. Un momento di convivialità, solitamente il pranzo, a cui pochi sanno resistere. Ma vediamo come organizzarsi al meglio.

Come fare un’ottima grigliata: come organizzarsi

Prima di parlare della grigliata è bene partire da tutto ciò che serve per la riuscita dell’incontro, specialmente se gli invitati sono a casa nostra. È importante attrezzarsi con il necessario per accendere il fuoco e cucinare, programmando ogni dettaglio con un certo anticipo.

A seconda della location, pulisci il terrazzo o taglia l’erba del giardino se non l’hai già fatto.

Pulisci la griglia spennellando con un po’ d’olio e portati avanti con la brace: deve essere già ben calda quando arriveranno gli ospiti.

Assicurati di avere sedie e tavoli a sufficienza.

Se organizzi la grigliata per cena, fai in modo che ci sia la giusta illuminazione sia al tavolo sia mentre stai grigliando. Nel secondo caso puoi anche aiutarti con una torcia o una lanterna.

Non dimenticarti gli strumenti utili : da quelli per maneggiare gli alimenti a quelli per accendere il fuoco.

Una borsa frigo o dei cestelli con del ghiaccio può esserti utile per evitare un seccante avanti-indietro per prendere le bevande dal frigorifero.

La lista della spesa per la grigliata perfetta

Vediamo quindi come compilare la lista della spesa, elencando tutto l’occorrente di cui abbiamo bisogno. Il cibo per ora è solo una voce dell’elenco e lo approfondiremo, come è giusto che sia, più avanti.

Carbonella.

Alcool etilico: per velocizzare l’accensione del fuoco.

Rametti di erbe e spezie: i rametti possono essere buttati sulla carbonella per aromatizzare i cibi, altrimenti si possono aggiungere delle spezie dopo la cottura.

Tovaglioli, posate, bicchieri e piatti biodegradabili se dopo non volete lavare tutto quanto.

Buste per l’immondizia.

Carta forno e di alluminio.

Pane.

Carne o pesce, a seconda del menù.

Verdure per accompagnare le pietanze o per chi è vegetariano o vegano.

Ingredienti per antipasto o stuzzichini, se li hai previsti nel menù: dagli affettati ai formaggi fino ai salatini e alle patatine.

Bevande alcoliche e/o analcoliche.

Frutta e/o dessert.

Quale carne usare per la grigliata di Ferragosto

Ovviamente tutto dipende dai gusti e dal budget che si ha a disposizione. Solitamente una grigliata per 10 persone potrebbe richiedere circa 5 kg di carne mista. Ecco quella che non dovrebbe mai mancare.

Costine di maiale.

Salsicce e/o salamelle.

Coppa di maiale a fettine.

Fettine di pancetta.

Cosce di pollo (attenti a farsele tagliare a metà per poterle grigliare meglio).

Hamburger.

Spiedini.

Manzo: i tagli ottimali sono Filetto e controfiletto, noce e fesa

Grigliata di pesce a Ferragosto: cosa comprare

Per chi preferisce il pesce le opzioni sono diverse. Cefalopodi, molluschi e pesce grasso sono particolarmente adatti alla cottura alla griglia.

Calamari.

Seppie.

Molluschi bivalvi come le capesante, le vongole o le mandorle di mare.

Gamberoni.

Pesci grassi come salmone, sgombri, sardine, tonno o tonnetti.

Pesce spada.

Le alternative vegane sfiziose e sostenibili

Per i vegetariani e i vegani la sola parola barbecue può far salire un brivido lungo la schiena. Se tra i tuoi invitati quindi ci sono persone che non mangiano carne o che sono vegani pensa anche a loro con una buona grigliata a base vegetale. Vediamo le alternative: