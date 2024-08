Il boom che non ti aspetti a Parigi 2024 è arrivato dall’arrampicata. La Sport Climbing Arena di Bourget è stata presa d’assalto dagli appassionati e i 6.000 posti disponibili risultavano sempre sold-out. Un successo forse non annunciato, ma che ha contribuito ad accendere i riflettori su questo sport durante le Olimpiadi.

Uno sport fatto di grande concentrazione e forza fisica ha messo a dura prova atleti e atlete provenienti da ogni angolo del mondo. E la febbre per questa disciplina è salita rapidamente, a tal punto che in molti si chiedano come iniziare con questo sport. Se l’arrampicata possa avere una crescita esponenziale e rapida come quella avuta, ad esempio, dal padel è presto per dirlo. Sicuramente i presupposti ci sono tutti.

Come iniziare a fare arrampicata e dove andare

L’arrampicata sportiva è una disciplina che coinvolge la salita di pareti artificiali (ad esempio all’interno di palestre attrezzate) o naturali, utilizzando solo mani e piedi, con l’ausilio di attrezzature di sicurezza. Il fulcro si concentra sulla difficoltà tecnica e sulla capacità atletica, piuttosto che sulla conquista di una vetta specifica. Richiede una combinazione di forza, resistenza, flessibilità e tecnica. Gli arrampicatori devono essere in grado di utilizzare una varietà di prese e appigli e di mantenere l’equilibrio in posizioni complesse.

Le vie di arrampicata sono classificate secondo vari sistemi di gradi, che indicano la difficoltà tecnica della salita. Ad esempio, in Europa si utilizza la scala francese, mentre in America si usa la scala Yosemite Decimal System (YDS). Le competizioni includono diverse specialità come il bouldering, un’arrampicata su brevi pareti senza corde. Altre discipline sono il lead climbing (arrampicata su vie lunghe con corda) e speed climbing (arrampicata contro il tempo).

Contrariamente a quanto si possa pensare si tratta di uno sport accessibile a molte persone, dai principianti agli atleti di élite. Le palestre di arrampicata offrono percorsi di vari livelli di difficoltà per adattarsi a un pubblico molto vasto. Migliora forza, resistenza, flessibilità e coordinazione di tutti i praticanti. Sviluppa inoltre la concentrazione, mettendo gli sportivi alla prova con la risoluzione dei problemi e con la gestione dello stress.

La rapida crescita in popolarità per l’arrampicata sportiva è dovuta all’introduzione di questo sport nel programma olimpico, a partire da Tokyo 2020.

Cosa ci vuole per fare arrampicata: l’attrezzatura

Nell’arrampicata grande importanza viene data alla sicurezza e all’attrezzatura utilizzata. Corde, imbragature, rinvii e moschettoni sono termini e strumenti con cui ogni praticante impara a famigliarizzare. Nei contesti indoor, sono spesso presenti dei materassi (chiamati crash pad) per attutire le eventuali cadute.

L’arrampicata si impara in primis arrampicando. Può sembrare una affermazione banale, ma è così. Quando ci si avvicina a questo sport è importante dare al corpo molti stimoli, per allenare il maggior numero possibile di schemi motori ed essere in grado di cimentarsi su differenti passaggi.

Arrampicare in modo costante aiuta a bruciare molte calorie extra e sviluppa nel tempo il livello di forza e di abilità necessario per vie sempre più complesse.

L’equipaggiamento base per arrampicare comprende apposite scarpe, progettate per offrire una presa eccellente e sensibilità. L’imbragatura indossata intorno alla vita e alle gambe è essenziale per collegare l’arrampicatore alla corda. Offre punti di attacco per moschettoni e dispositivi di assicurazione, come il GriGri (a frenata assistita) o l’ATC (a tuber). La corda dinamica è progettata per assorbire l’energia di una caduta e varia in lunghezza e diametro a seconda delle esigenze specifiche. Importante per proteggere la testa da cadute di rocce o altri oggetti è il casco, elemento essenziale soprattutto nell’arrampicata all’aperto.

Tra gli accessori annoveriamo la magnesite, che assorbe il sudore delle mani migliorando la presa e lo zaino da arrampicata, progettato per trasportare tutta l’attrezzatura necessaria. L’uso corretto e la manutenzione dell’attrezzatura sono fondamentali per garantire la sicurezza e l’efficacia durante l’arrampicata. È importante sottoporre l’attrezzatura a regolari ispezioni per verificarne l’integrità.