Ogni volta che ritiri i tuoi asciugamani li trovi duri e ti chiedi sempre il motivo? Vorresti il tuo bucato più morbido? Di seguito vediamo alcuni errori che spesso si fanno in particolare con gli asciugamani, al punto di trovarli duri e pensare di buttarli. Troverai alcune indicazioni utili che ti permetteranno di farli tornare morbidi e profumati dopo averli stesi.

Perché gli asciugamani diventano duri e ruvidi

Gli asciugamani diventano duri principalmente perché vengono lavati in lavatrice senza seguire i consigli e le direttive di chi li produce! Se sei uno di quelli che, appena vede le etichette le taglia e le butta via, potresti non avere a mente ciò che dovresti fare per lavare gli indumenti correttamente.

Gli errori che facciamo sempre durante e dopo il lavaggio

Se non hai disponibili le istruzioni per il lavaggio, partiamo con il primo errore, e cioè che laverai a quaranta gradi o più ciò che dovresti lavare a freddo , con un risultato disastroso.

, con un risultato disastroso. Inoltre, gli asciugamani si devono lavare da soli e non insieme ad altri capi, ed è necessario separare il bucato in base ai tessuti. Quanti di noi lo fanno?

e non insieme ad altri capi, ed è necessario separare il bucato in base ai tessuti. Quanti di noi lo fanno? Un altro errore molto comune è impostare la centrifuga a 1000-1200 giri. Vanno bene 400-600 giri, solo così non si rovineranno le fibre e gli asciugamani non diventeranno ruvidi.

a 1000-1200 giri. Vanno bene 400-600 giri, solo così non si rovineranno le fibre e gli asciugamani non diventeranno ruvidi. Anche lasciarli troppo tempo ad asciugarli è un errore molto comune: dopo il lavaggio, gli asciugamani andrebbero stesi all’aria aperta in una zona ventilata, evitando di esporli sotto al sole diretto.

Come rendere sempre morbidi gli asciugamani: tutti i rimedi

Se sono molto sporchi e li vuoi disinfettare a fondo, puoi ovviare al problema della temperatura utilizzando detersivi per lavatrice smacchianti, piuttosto che lavare a temperature eccessive, che servono solo a “farli bollire” irrimediabilmente. Oltre a un buon detersivo, usa anche un ottimo ammorbidente nella vaschetta apposita della tua lavatrice o nell’ultimo risciacquo, se lavi a mano.

Se vuoi ammorbidirli senza usare l’ammorbidente, metti nella vaschetta della lavatrice 20 gocce di olio essenziale alla lavanda e 100 ml di aceto di vino bianco: quest’ultimo in particolare va a neutralizzare i cattivi odori.

Per chi usa l’asciugatrice, un altro rimedio è usare nel cestello delle palline di lana, che non solo aiutano a rimuovere le pieghe della biancheria, ma servono anche a distendere le fibre. Se inserisci una o due di queste palline speciali nel cestello durante il ciclo di asciugatura degli asciugamani, noterai che non solo usciranno con meno pieghe, ma anche con una consistenza più delicata.

Occhio anche a come li riponi nell’armadio! Quando si tratta di piegare gli asciugamani, è comune piegarli su stessi per ben tre o quattro volte. Questo metodo, tuttavia, comporta il rischio di schiacciare e stressare il tessuto, il quale poi tende a diventare più rigido. Un approccio migliore consiste nell’arrotolarli e legarli con un nastrino prima di riporli nell’armadio, in modo da evitare che restino compressi. Quando li prenderemo di nuovo, saranno altrettanto morbidi come quando li abbiamo messi via.

Il trucco naturale con la camomilla: come funziona

In pochi sanno che la camomilla distende le fibre degli asciugamani, rendendoli più morbidi. Se vuoi restituire la morbidezza a degli asciugamani che sono diventati leggermente ruvidi, prova a creare un infuso con quattro bustine di camomilla in un litro d’acqua. Dopo averlo lasciato raffreddare, versa l’infuso in una bacinella contenente acqua tiepida e immergi i tuoi asciugamani in questa soluzione per circa mezz’ora. Dopodiché, mettili in lavatrice e lavali normalmente.