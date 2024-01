Per stare al passo coi tempi, l’eterno scontro fra generazioni si è spostato sul web. Ne è prova l’espressione “ok, boomer”. La frase gergale viene utilizzata da adolescenti e giovani adulti per prendere le distanze dagli atteggiamenti associati ai nati subito dopo la Seconda guerra mondiale.

I “baby boomer” sono infatti i venuti alla luce fra il 1946 e il 1964: all’epoca si parlava di “boom demografico” in riferimento al consistente aumento di nascite registrato post conflitto. Oggi, più in generale, vengono indicati “boomer” tutti coloro considerati antiquati.

Una guerra dialettica tra “nonni” e “nipoti”

Lo slogan si prende gioco di una generazione adulta e ritenuta responsabile di problemi importanti di oggi, come il cambiamento climatico e la crisi finanziaria in atto.

Di fatto, ben traduce il limite di comunicazione tra due sensibilità diametralmente opposte: le nuove generazioni credono che i “vecchi” abbiano rovinato la Terra; per contro i “senior” pensano che i “ragazzini” siano per antonomasia irresponsabili.

La prima volta

L’espressione è apparsa per la prima volta su TikTok, come reazione a un video in cui un uomo anziano affermava che “i millennial e la generazione Z hanno la sindrome di Peter Pan […]”. Da allora è diventata un caso, anche grazie ad un articolo del New York Times responsabile di aver esportato la frase fuori dai social network.

Ciò riprova il fatto che, nonostante “ok, boomer” sia un fenomeno nato sul web, il dibattito generazionale continua ad essere un tema sentito, specialmente dai giovani attivisti.

Da TikTok alla politica

La frase è approdata persino al Parlamento neozelandese, all’inizio di novembre 2019. Il “merito” è della deputata del Green Party Chlöe Swarbrick. La classe 1994, durante un discorso a sostegno di una proposta di legge sul cambiamento climatico, stava sottolineando la necessità del rinnovamento generazionale delle posizioni di potere.

Interrotta bruscamente dal deputato più “anziano” Todd Muller, ha prontamente apostrofato il collega come “boomer”, lasciando senza parole tutti i presenti e la stampa.

Generazione X, Y, Z e Alpha

Da un punto di vista sociologico per “generazione” si intende l’insieme di individui che hanno vissuto nello stesso periodo storico. Sono quindi persone che hanno in comune esperienze di vita e tendenze socioculturali e di mercato.

Scopriamo insieme le varie generazioni.