L’inquinamento domestico è una questione spesso sottovalutata, ma che può avere effetti significativi sulla nostra salute.

Le sostanze tossiche presenti in casa possono derivare da prodotti di uso quotidiano, come detergenti, vernici, spray per capelli e insetticidi. Per combattere questi inquinanti, le piante d’appartamento si rivelano essere una soluzione naturale.

Eccone 5 che possono migliorare notevolmente la qualità dell’aria.

La Sansevieria, alleata contro l’elettrosmog

La Sansevieria, conosciuta come “lingua di suocera”, è una delle piante più efficaci. Molto resistente e facile da curare, è in grado di assorbire l’elettrosmog prodotto dai dispositivi elettronici, nonché sostanze nocive come formaldeide, acetone e xilene, composti spesso presenti nei prodotti per la pulizia domestica.

Il Pothos, filtro naturale

Anche il Pothos, pianta robusta che cresce bene in vari tipi di luce, è noto per la sua capacità assorbente, specialmente di benzene, formaldeide e monossido di carbonio.

Questo gas – incolore, inodore ed estremamente pericoloso – proviene spesso dai caminetti e dagli impianti di riscaldamento.

L’Anturio, bellezza e funzionalità

L’Anturio, pianta elegante dai fiori vistosi, è un validissimo purificatore d’aria, assai efficace contro l’ammoniaca, sostanza comune che può irritare le vie respiratorie. Posizionare un Anturio in cucina o in bagno può aiutare a mantenere l’aria più pulita e sicura.

L’Edera, una scelta versatile

L’Edera è un’altra pianta dalle notevoli proprietà: è capace di rimuovere dall’aria formaldeide e benzene. Facile da coltivare, può essere posizionata in vari ambienti della casa, sia in vaso che come pianta rampicante.

La sua versatilità e la capacità di crescere in diverse condizioni la rendono fra le piante d’arredo più amate.

Lo Spatafillo, eleganza e pulizia

Lo Spatafillo è consigliatissimo per purificare l’aria: con le sue foglie lucide e i fiori bianchi, filtra tricloro ed etilene, presenti in molti solventi e prodotti per le faccende domestiche.

In conclusione

Come visto, le piante d’appartamento rappresentano una soluzione naturale ed esteticamente gradevole per combattere l’inquinamento domestico.

Sansevieria, Pothos, Anturio, Edera e Spatafillo sono solo alcune delle piante che possono aiutare a migliorare la qualità dell’aria nelle nostre case.

Integratele nella vostra abitazione, vi offriranno un tocco di verde e di bellezza e vi garantiranno veri benefici per la salute.