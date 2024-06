Per combattere il caldo durante il periodo estivo solitamente ci affidiamo a condizionatori e ventilatori, ma non tutti sanno che ci sono alcune piante in grado di mantenere l’aria più fresca e più pulita all’interno degli ambienti domestici. Vediamo quali sono.

Aloe Vera

L’Aloe vera è un vero e proprio regolatore di temperatura, che agisce anche come depuratore d’aria. Basta posizionarne due esemplari in una stanza per godere subito di questi benefici.

I vasi vanno messi alla luce ed il terriccio ideale per far prosperare questa pianta deve essere leggermente acido e ben drenato. Va annaffiata poco e solo quando il terreno che la ospita risulta asciutto.

Sansevieria

Detta anche “lingua della suocera”, questa pianta ripulisce l’atmosfera dall’inquinamento, migliora il grado di umidità dell’aria ed aumenta i livelli d’ossigeno degli ambienti.

Essendo molto resistente, è adatta anche ai più inesperti. Bisogna innaffiarla circa una volta alla settimana nei mesi caldi, e ogni 15 giorni in inverno.

Non va mai vaporizzata ed occorre evitare il ristagno d’acqua nel sottovaso.

Tronchetto della felicità

Questa pianta, il cui nome scientifico è “dracena”, ha un ‘ottima azione rinfrescante e purificante negli ambienti domestici, grazie alla sua capacità di assorbire grandi quantità di anidride carbonica.

Va posizionata lontana dalla luce diretta ed il terriccio che la ospita deve mantenersi morbido, ed essere sempre umido e ben drenato. Si può innaffiare una volta alla settimana, due volte in estate.

Edera

Una pianta rampicante lasciata crescere davanti alle porte riuscirà a trattenere i raggi del sole, evitando che riscaldino troppo la muratura perimetrale della casa.

Non richiede particolare manutenzione, ma va innaffiata costantemente finché non raggiunge delle buone dimensioni. A quel punto, si “accontenterà” dell’acqua piovana.

Felce

Nonostante la sua fama di pianta difficile da coltivare, la felce è un’ottima alleata contro la calura estiva. Bisogna ricordarsi di nebulizzare spesso le sue foglie e di non esporla alla luce diretta del sole.

Il terriccio deve essere mantenuto sempre umido e va bagnata con acqua demineralizzata a temperatura ambiente. Se il calcio si deposita sulle sue radici, infatti, queste non riusciranno più ad assorbire l’acqua.

Pothos

Molto decorativo grazie alle sue grandi e lucide foglie a forma di cuore, il pothos è una delle piante preferite per impreziosire case ed uffici.

Assorbe ed elimina la formaldeide ed il monossido di carbonio presenti nell’aria. Anche se ama gli ambienti luminosi, riesce a tollerare la mancanza di luce e d’acqua.

Va innaffiato due o tre volte alla settimana nei mesi caldi, molto meno frequentemente in inverno. Il metodo consigliato è quello di immergere il vaso in cui è contenuto, come si usa fare anche per le orchidee.