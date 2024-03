Evade dai domiciliari e si schianta con Ferrari da 150mila euro

Giornata da dimenticare per autista inglese, che prima ha violato la consegna degli arresti domiciliari e poi si è schiantato con una Ferrari F430 Spider dal valore di 150mila euro.

L’autore della bravata è Ross Mendham, figlio dell’ex calciatore del Nowrich City, Stanley.

Stando alle prime ricostruzioni, Ross avrebbe violato l’obbligo dei domiciliari, uscendo di casa senza il GPS impostogli dall’autorità giudiziaria dopo la denuncia per percosse ricevuta dalla compagna incinta.

Non contento, Ross si sarebbe messo al volante della Ferrari, perdendone il controllo in una curva e finendo per schiantarsi su delle rastrelliere poste su un marciapiede, sfidando anche un passante.

Le immagini sono state riprese dalle telecamere a circuito chiuso di Norwich.