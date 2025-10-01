L’app IO è diventata negli ultimi anni il punto di accesso ai servizi digitali degli enti pubblici. L’applicazione ufficiale della Pubblica Amministrazione italiana, sviluppata da PagoPA S.p.A., è uno strumento fondamentale, senza cui molte operazioni non possono essere svolte. Superati i primi imbarazzi dovuti alla sua introduzione e successiva attivazione per gli utenti, gran parte degli italiani hanno imparato a familiarizzare con questa “novità digitale”.

Tra le funzioni concesse da questa app c’è anche la possibilità di ottenere bonus, agevolazioni e sconti digitali dal governo e da enti pubblici. Vediamo come è possibile, cercando di evitare errori e perdite di tempo.

Cos’è IO e quali bonus puoi richiedere

L’app IO è la piattaforma ufficiale che consente di accedere a servizi pubblici digitali, ricevere comunicazioni, pagare tributi e anche richiedere bonus e agevolazioni. Tuttavia, non tutti i bonus si gestiscono tramite IO. Alcune agevolazioni (come il Bonus PC, in alcuni casi) non sono attive nell’app. Di contro, tra i bonus che in passato sono stati richiesti tramite IO troviamo il Bonus Vacanze e la Carta Giovani Nazionale (CGN, richiedibile per chi ha tra 18 e 35 anni). In passato l’app ha dimostrato qualche peccato di gioventù, come capitò con il cashback, ma col passare del tempo le cose sono notevolmente migliorate.

Prima di fare la domanda, è bene controllare che il bonus di interesse sia effettivamente attivabile tramite IO nella tua zona o per il tuo profilo. Per usare l’app devi essere autenticato con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Dopo aver effettuato il primo accesso, è possibile configurare PIN, riconoscimento biometrico o impronta digitale per velocizzare i successivi accessi.

Una volta dentro l’app, serve cercare la sezione Servizi, dove vengono visualizzate le agevolazioni disponibili. In seguito seleziona “Aggiungi”, se esiste il bonus che vuoi richiedere. L’app controlla automaticamente i requisiti (ISEE o altri parametri richiesti). Ad esempio, per il Bonus Vacanze l’app verificava che il tuo ISEE rientrasse nei limiti stabiliti. Se il requisito è conforme, viene mostrato l’importo massimo riconosciuto. Dopo accettazione e attivazione, il bonus diventa visibile nel tuo “Portafoglio” dell’app IO, con il logo, il codice QR o alfanumerico, e lo stato (attivo o speso). Per utilizzarlo basta comunicare il codice o mostrare il QR code, in base alle istruzioni del bonus in oggetto. Se il bonus è già usato o scaduto, non sarà più accessibile.

Novità 2025: la Carta della Cultura

Alcune funzioni di IO sono state dismesse e non sono più attive. Tra queste Cashback, Bonus Vacanze e Certificazione Verde (noto come “Green Pass”).

Nell’autunno 2025 è stata introdotto sull’applicazione una nuova agevolazione. Si tratta della Carta della Cultura, che prevede un bonus da 500 euro per comprare libri, distribuiti equamente in 5 anni. La richiesta è stata talmente elevata che il 1° ottobre 2025 -giorno del lancio- IO ha smesso di funzionare, non risultando accessibile, con le numerose richieste di accesso che hanno sovraccaricato i server e mandato in panne l’applicazione.

L’iniziativa è stata voluta dal Ministero della Cultura (Mic), realizzata tramite il Centro per il libro e la lettura, con la gestione tecnica affidata a PagoPA, CONSAP e Sogei. L’obiettivo primario è contrastare la povertà educativa e culturale, favorendo l’accesso alla lettura. La Carta è destinata ai nuclei familiari italiani o stranieri residenti in Italia con un ISEE inferiore a 15mila euro. Ogni famiglia può riceverne soltanto una, indipendentemente dal numero di componenti. L’importo può essere speso esclusivamente in librerie, negozi fisici o piattaforme convenzionate, per l’acquisto di libri sia cartacei che digitali.

Questa opportunità arriva a poche settimane dalla notizia che, sull’app IO, arriverà l’ISEE nell’IT Wallet, per un’Italia che viaggia spedita verso il futuro, come richiesto anche dall’Unione Europea.