Il 17 gennaio è il World Pizza Day: chi l'ha inventata davvero?

Anche nel 2025, come ogni anno, il 17 gennaio è il World Pizza Day. Una giornata dedicata a sua maestà la pizza è celebrata in tutto il mondo, e sono in tanti i Paesi a rivendicare la paternità di questa gustosa preparazione al forno, in teglia, al tegamino.

Nel 2017 l’Unesco ha dichiarato ‘l’arte del pizzaiolo napoletano’ come Patrimonio Immateriale dell’Umanità.

Ma chi ha creato la pizza? L’invenzione ufficiale della moderna pizza è attribuita a Raffaele Esposito, il cuoco della Regina d’Italia Margherita di Savoia ma la storia è decisamente più complessa: leggetela qui.