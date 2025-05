Brutta avventura per un ciclista 82enne: distratto evidentemente da qualcosa che accadeva in strada, l’uomo è andato a sbattere contro una DeLorean parcheggiata a bordo strada. Fortunatamente, per lui solo ferite lievi.

Il video, complice la notorietà della DeLorean, resa immortale dai film della serie ‘Ritorno al futuro’, è immediatamente diventato virale, con gli utenti che sono sembrati preoccupati più per gli eventuali danni subiti dalla mitica macchina che non dal ciclista.